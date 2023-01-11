Источники сообщили, что российский «Аэрофлот» купил 10 самолетов Boeing 777 у российского ВЭБ Банка.

11 января (Рейтер) — Ирландский арендодатель продал 10 самолетов Boeing 777-300ER ведущей российской авиакомпании «Аэрофлот». (AFLT.ММ) Два информированных источника сообщили Рейтер, что в прошлом году это была местная дочерняя компания подконтрольного государству Российского банка развития ВЭБ.

Государственный «Аэрофлот» объявил 30 декабря, что он купил 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые он ранее арендовал у ирландской компании, название которой он отказался назвать.

По словам перевозчика, «Аэрофлот» арендовал самолеты с 2013 и 2014 годов, и они сдаются в аренду на условиях финансовой аренды, что означает, что лизингополучатель получает право собственности на актив после уплаты полной суммы, в отличие от более распространенной сделки с правом собственности. остается у арендодателя.

«Аэрофлот» и «ВЭБ-лизинг», входящие в группу ВЭБ, не сразу ответили на запросы о комментариях.

Согласно списку российских самолетов, опубликованному сайтом отслеживания полетов FlightRadar24 и Управлением гражданской авиации Бермудских островов (BCAA), в марте прошлого года «Аэрофлот» эксплуатировал 22 самолета Boeing 777, 10 из которых принадлежат ему, а 10 арендованы у России. и китайских помещиков.

В декабре «Аэрофлот» заявил, что продолжит работу по закупке большего количества самолетов, чтобы сохранить свой парк самолетов иностранного производства.

После того, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине, Запад отреагировал введением беспрецедентных санкций, запретив западным компаниям работать с российскими авиакомпаниями, большинство из которых эксплуатирует западные пассажирские самолеты, и вынудив лизингодателей расторгнуть контракты с ними.

Чтобы защитить внутренние рейсы, Москва перерегистрировала самолеты в России и отказала некоторым из них в вылете, в результате чего самолеты стоимостью почти 10 миллиардов долларов оказались в России.

Российские авиакомпании продолжают эксплуатировать много самолетов, но некоторые из них испытывают трудности с обеспечением запасными частями.

Согласно документам и источникам, российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией об использовании государственных средств для покупки некоторых из более чем 400 самолетов, застрявших в России.

(Репортаж Глеба Столярова, редакция Александры Хадсон)

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