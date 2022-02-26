Источники CNN сообщают, что сегодня Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Путина в ближайшее время.

25 февраля президент России Владимир Путин появился в своем кабинете во время виртуальной встречи с членами своего Совета безопасности. (Алексей Никольский/ТАСС/Getty Images)

Президент России Владимир Путин очень четко формулирует свои основные цели оккупации Украины: он хочет разоружить страну, разорвать ее связи с военным альянсом НАТО и положить конец стремлению украинского народа присоединиться к Западу.

Другой вопрос, как он планирует реализовать этот план, и история послужит путеводной звездой для понимания возможных финальных игр Путина.

Крым Связь 2.0

Если российские войска смогут захватить украинский портовый город Одесса, наземный мост расширится через юг Украины и соединит Приднестровье — российские войска в сепаратистской зоне Молдовы — с Одессой, Крымом, югом и востоком Украины.

Разделенная Украина

Если Путин имеет в виду разногласия, то галицкие города Украины и Львов — недалеко от польской границы — могут быть частью своего рода украинского государства, в то время как Россия обращает свое внимание на восток страны.

Пророссийское правительство

представители западной разведки Предупредите, что Россия планирует свергнуть демократически избранное правительство Украины и заменить его марионеточным режимом. Путин назвал нынешнее демократически избранное правительство Украины незаконным и выразил сожаление по поводу свержения пророссийского президента Виктора Януковича в 2014 году. В Украине есть и другие политики, заинтересованные в замещении постов пророссийской власти. Насильно наверное.

Неудобная карьера

Россия говорит, что не хочет быть оккупантом, но легко представить сценарий, в котором Россия стремится навязать Украине жесткое правление. Это будет трудной пилюлей для украинцев из-за их традиции независимой журналистики, независимой местной политики и уличных протестов. В российской политической системе подлинные протесты часто запрещены или их трудно организовать.

Жестокая агрессия

У Путина нет проблем с поддержкой местных авторитетов, которым наплевать на права человека. Его собственное политическое восстание началось с умиротворения Чечни, отколовшейся от России республики на Северном Кавказе.

Республика страха

В России ужасный аппарат национальной безопасности, который сажает в тюрьмы и преследует диссидентов и не дает беспокойным врагам вмешиваться в политику. Украинцы, проживающие в Крыму, оккупированном Россией в 2014 году и аннексированном после референдума, на себе испытали, что значит жить в российской службе госбезопасности, ФСБ, во всемогущем государстве.

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