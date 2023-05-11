Истребители ВВС США совершают последовательные перехваты российских самолетов вблизи Аляски

Во вторник истребители ВВС США перехватили группу российских военных самолетов у берегов Аляски, что стало вторым таким перехватом со стороны американских военных за последние несколько дней, сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны (НОРАД). объявить Четверг.

Два истребителя F-35A в сопровождении пары F-16 Fighting Falcons, Entrance E-3S (ДРЛО) и пары заправщиков KC-135 Stratotanker перехватили российскую группу, когда она приближалась к Аляске. Зона идентификации обороны (ADIZ).

Российские самолеты — пара бомбардировщиков Ту-95 BEAR-H и пара истребителей Су-30 и Су-35 — «остались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады» NORAD Он сказал в текущей ситуации.

Перехват последовал за отдельным четырехкратным вторжением российских самолетов в зону ПВО днем ​​ранее, в том числе бомбардировщиком Ту-95 BEAR-H и истребителем Су-35.

В ответ две пары F-16 ВВС при поддержке пары истребителей F-35A, Entrance E-3S (ДРЛО) и пары KC-135 Stratotankers, NORAD. Он сказал в текущей ситуации.

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Российские военные самолеты часто проверяют границы воздушного пространства США и Канады у побережья Аляски и с тех пор возобновили «активность дальней авиации» (как это называет NORAD) в 2007 году.

По данным NORAD, командование в среднем совершает от шести до семи перехватов российских военных самолетов в ПВО в год, хотя военные иногда отмечают до 15 перехватов в год.

Например, в июне 2020 года NORAD шесть раз поднимал в воздух самолеты для перехвата групп российских самолетов, когда они нарушали ПВО.

Но эта текущая пара российских перехватов происходит в необычное время для воздушного пространства над Северной Америкой. После того, как китайский воздушный шар-шпион упал у побережья Каролины в начале этого месяца, то же самое произошло и с Белым домом. Он сказал Он «мчится», чтобы убедить американцев в том, что правительство оберегает небо от опасности.

Похоже, это включает в себя сбивание всего, что движется: через неделю после того, как был сбит китайский воздушный шар-шпион, президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказали сбросить три летающих «объекта» в небо Северной Америки, несмотря на крупного правительственного чиновника. не в состоянии предоставить подробную информацию об их происхождении и формировании.

«Поскольку мы не смогли дать окончательную оценку этим современным вещам, [President Biden] «Она хотела действовать из-за большой осторожности, чтобы защитить нашу безопасность и для нашего же блага», — заявила недавно журналистам Мелисса Далтон, помощник министра обороны по делам внутренней территории и Западного полушария.

«Итак, мы собираемся сохранять бдительность. Мы внесли эти улучшения в наши радары. Операции на прошлой неделе в… были успешными в снижении этих потенциальных угроз».

Действительно, NORAD поспешила опровергнуть любую связь между инцидентами, заявив, что деятельность российской авиации «никоим образом не связана с недавними операциями NORAD и Северного командования США, связанными с воздушными объектами над Северной Америкой в ​​течение последних двух недель».

Тем не менее, высшие должностные лица Министерства обороны России могут интерпретировать повышенную бдительность ударов как признак того, что они рассматривают возможность более тщательного тестирования воздушного пространства США в будущем.

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