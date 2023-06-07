Истребители Южной Кореи и Японии перед совместным китайско-российским воздушным патрулированием | Военные новости

Министерство обороны Китая заявило, что совместное патрулирование с российскими бомбардировщиками было частью учений, которые впервые начались в 2019 году.

Министерство обороны Южной Кореи заявило «решительный» протест Пекину и Москве, сообщают местные СМИ, после того, как китайские и российские военные самолеты без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО страны во время совместных учений по патрулированию.

Южнокорейские военные самолеты во вторник нанесли ответный удар после того, как четыре китайских и четыре российских военных самолета вошли в идентификационную зону ПВО Южной Кореи (КАДИЗ), не нарушив воздушное пространство страны.

В отличие от воздушного пространства страны — воздуха и территориальных вод над ее границами — не существует международных правил, регулирующих зоны противовоздушной обороны.

Ожидается, что командующие объединенными силами Южной Кореи выявят свое присутствие, когда самолеты войдут в зону противовоздушной обороны, «для предотвращения случайных столкновений», сообщило во вторник южнокорейское информационное агентство Yonhap.

«Наши военные идентифицировали китайские и российские самолеты до того, как они вошли в КАДИЗ, и направили истребители ВВС для проведения тактических операций против аварийных ситуаций», — сообщил Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Китай выражает «жестокое» сопротивление России в связи с вторжением в зону ПВО Южной Кореи https://t.co/oIl0aM3pXn — Информационное агентство Рёнхап (@YonhapNews) 7 июня 2023 г.

Yonhap сообщил, что министерство обороны Южной Кореи выразило протест посольствам Китая и России в Сеуле в среду, выразив сожаление по поводу того, что их военные самолеты пролетели «над уязвимыми районами вблизи нашего воздушного пространства».

Рёнхап добавил, что министерство призвало две страны «принять соответствующие меры для предотвращения повторения такого рейса, который может вызвать региональную напряженность».

Япония заявила, что во вторник преследовала истребители в ответ на пару российских бомбардировщиков, соединенных двумя китайскими бомбардировщиками в Японском море, и вместе долетела до Восточно-Китайского моря, где два китайских истребителя соединились. Самолеты.

Министерство обороны Китая заявило, что совместное патрулирование было частью программы сотрудничества между Пекином и Москвой и стало шестым подобным учением с 2019 года.

Совместный рейс российских и китайских бомбардировщиков вблизи Японии, Кореи и ВМФ России проводит крупные учения в Тихом океане — Новости USNIhttps://t.co/flfzY4HnTa pic.twitter.com/ISdQvk7U6j — Военно-морской институт США (@NavalInstitute) 6 июня 2023 г.

В ноябре 2022 года, когда китайские бомбардировщики H-6K, российские бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 вошли в КАДИЗ, Южная Корея также преследовала истребители во время последнего совместного воздушного патрулирования Китая с Россией.

Китайские и российские военные самолеты подошли к воздушному пространству Японии во время совместного патрулирования в мае 2022 года, когда в Токио проходил саммит Quad с лидерами США, Индии и Австралии. Учения насторожили Японию, хотя Китай заявил, что патрули не предназначались для запугивания.

Совместное патрулирование Пекином и Москвой является частью расширения связей между двумя странами, получившего название «безграничного» партнерства.

Растущее военное присутствие Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе совпадает с усилением военных маневров и учений США и их региональных союзников.

Белый дом недавно предупредил об агрессивных столкновениях между американскими и китайскими силами — кораблями и самолетами — в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на высшем азиатском саммите по безопасности — диалоге Шангри-Ла в Сингапуре на выходных — что улучшение связи между Пекином и Вашингтоном необходимо для предотвращения кризиса.

Ллойд сказал, что он «глубоко обеспокоен» нежеланием Китая задействовать «лучшие механизмы управления кризисами» между их соответствующими вооруженными силами.

«Чем больше мы говорим, тем больше мы можем избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту», — сказал он.

Остин также упомянул китайский самолет, «опасно перехватывающий самолеты США и союзников, законно летающие в международном воздушном пространстве».

«Нас не остановит опасное поведение на море или в международном воздушном пространстве», — сказал он.

Китай защищал свои действия, говоря, что Вашингтон спровоцировал такие встречи, осуществляя непосредственный шпионаж на территории Китая.