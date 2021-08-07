Истребители RAF перехватили российские самолеты в районе воздушного пространства Великобритании

Фотография сделана самолетами RAF Typhoon, когда они бросаются на перехват и наблюдение за российскими самолетами (RAF Lossiemouth / PA)

Британские Королевские ВВС Перехватили истребители русский военный самолет выше Северное море близко к воздушному пространству Великобритании, заявили в ВВС.

В Лоссимауте на севере запущено быстрое предупреждение об урагане ВВС Великобритании Шотландия К ним присоединились самолеты RAF Voyager для дозаправки в воздухе.

Они перехватили два военно-морских разведывательных самолета Ту-142 «Медведь-Ф» и один противолодочный самолет, который ВВС Великобритании охарактеризовали как эпоху холодной войны.

Они отслеживались раньше Затем Когда они пересекают Северный округ воздушной полиции Военного альянса.

Самолеты были закрыты ураганами (RAF Lossiemouth / PA)

Тайфуны оставались в тени на протяжении всего полета, приближаясь к воздушному пространству Великобритании.

В своем заявлении пилот Королевских ВВС «Тайфун» сказал: «Мы тесно сотрудничали с подразделениями ВВС Великобритании, чтобы осуществить еще один успешный перехват и сохранить целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО по всему миру.

«Изначально нас проинформировали наши коллеги из НАТО, а затем направили непосредственно к медведям из Центра управления и отчетности RAF.

«Дозаправка в воздухе с самолета RAF Voyager гарантирует, что мы сможем оставаться в миссии до тех пор, пока миссия не будет завершена, и самолет не вылетит из интересующей области в Соединенное Королевство».

Британские королевские военно-воздушные силы заявили, что вход российских военных самолетов в РПИ Великобритании, контролируемую Великобританией зону международного воздушного пространства, может представлять опасность для других пользователей воздуха.

По ее словам, российские самолеты часто не разговаривают с авиадиспетчерскими службами и не “квакают”, передавая код, который гарантирует, что они видны другим пользователям и авиадиспетчерам на земле.

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