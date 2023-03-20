Истребитель Су-35 разбился над Балтикой, когда американские бомбардировщики B-52 летели к границе

Реактивный истребитель Су-35 во время Международных военных игр 2016 в Дубровичах под Рязанью, Россия, 5 августа 2016 года. (Архивное фото: Рейтер)

Дука Халид, Аль-Арабия английский





Министерство обороны России заявило, что российский истребитель Су-35 преследовали в акватории Балтийского моря для перехвата двух стратегических бомбардировщиков США B-52H, летевших в сторону российской границы, сообщило в понедельник государственное информационное агентство ТАСС.

«Радиолокаторы дежурных войск ПВО Западного военного округа зафиксировали над акваторией Балтийского моря две воздушные цели, летевшие в сторону государственной границы Российской Федерации», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Российское министерство заявило, что целями были «два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США».

Для выявления и предотвращения нарушений границы преследовали истребители Су-35, сообщает Минобороны: «После отхода иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский самолет вернулся на базу базирования. .»

В министерстве настаивали на том, что полеты не пересекали государственных границ России и что самолет Су-35 «строго соответствовал международному авиационному праву».

Инцидент последовал за крушением американского военного разведывательного беспилотника (MQ-9 Reaper) в Черном море 14 марта после столкновения в международном воздушном пространстве с российскими истребителями Су-27, которые, по словам России, связаны с Украиной. Это первый подобный инцидент между Вашингтоном и Москвой после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

США и россияне предлагали разные версии событий, которые отличались причиной крушения беспилотника. США заявили, что российский самолет Су-27 подрезал винт беспилотника, что привело к крушению; Россия отрицает какой-либо физический контакт между своими самолетами и дроном, заявив, что «устройство потеряло управление в результате резкого маневра», а затем разбилось.

Москва предостерегла Вашингтон от нарушения российских границ, заявив, что ответит «пропорционально» на будущие «провокации» США.

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