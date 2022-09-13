Исчезновение ВВС России в самый неподходящий момент — во время контрнаступления Украины

Маловысотный штурмовик Су-25 ВВС Украины. Через социальные сети

Украинские силы находятся в движении, катятся по широким шоссе и открытым полям, контратакуя на востоке и юге Украины.

Они находятся на открытом воздухе среди бела дня. Они должны стать легкой мишенью для сотен современных истребителей-бомбардировщиков ВВС России.

Но российские ВВС пропали без вести. Не было предпринято никаких значимых усилий, чтобы остановить две украинские контратаки, начатые 30 августа на юге и восемь дней спустя на востоке.

Отсутствие российских боевых самолетов объяснить нетрудно. Старая русская доктрина воздушной войны не успевает за быстро меняющимся полем боя. А украинская армия и авиация, вопреки всему, по-прежнему ведут жесткую оборону воздушного пространства над линией фронта.

Сбитые с толку хаосом на земле и незащищенностью от украинских ракет и орудий, российские пилоты в основном отказываются от участия в текущей кампании.

Украинские батальоны, пробившиеся с боями на юг, в сторону оккупированного Россией Херсона, и на восток через Харьковскую область, должны были быть уткой. Южный фронт известен своими широкими безлесными полями и множеством труднопроходимых рек, что очень удобно для атакующих летчиков, преследующих вражеские танки.

Восточный фронт, со своей стороны, местами был густо покрыт лесом, что вынуждало механизированные части придерживаться дорог, если они надеялись двигаться быстро. Но хорошо проложенные дороги рискуют направить войска в воздушные засады.

Все это означает, что ВВС России, как и авиация ВМФ России, имели возможность нанести удар по украинцам в самый критический момент: в первые часы каждой контратаки, так как в это время бригады и батальоны концентрировали свои машины . Прокатился вперед в точной последовательности.

Но они этого не сделали.

Печальная правда для российских вооруженных сил состоит в том, что доктрина российских ВВС не позволяет им оказывать непосредственную поддержку наземным войскам, когда противник находится в движении. Это потому, что российские ВВС не являются «авиационной мощью» в том смысле, в каком понимают этот термин многие западные наблюдатели.

Вместо этого русский ВВС — это воздушно-десантная артиллерия. Пилоты взрывают невидимые бомбы по координатам, данным им полевыми командирами, часто на основе устаревших данных. ВВС не отслеживают наземные силы противника в режиме реального времени. Он не дает своим пилотам возможности самостоятельно преследовать врага.

Пока украинцы продолжают двигаться — и, чтобы было ясно, у них есть быстро С конца августа — они должны иметь возможность оставаться в зоне действия целеуказания ВВС России и уклоняться от атаки.

В тех немногих случаях за последние десять дней, когда русские У вас есть Выполняя боевые вылеты, летчики столкнулись с жесткой украинской ПВО. правительство в Киеве утверждал сбили свои силы Девять российских боевых самолетов С 29 августа по 12 сентября. Независимые аналитики ищут в социальных сетях фото и видео подтвержденный Пострадали не менее пяти человек, в том числе два Су-25, два Су-34 и один Су-30.

Непонятно, как именно украинцы сбивали российские самолеты, но Экономист Цитировать Украинские источники особо выделили зенитные самоходные установки Gibbard немецкого производства. Берлин Киев предлагает 20 классических автомобилей.

Gepard мобилен и защищен, сочетая в себе базовое шасси танка Leopard со слегка бронированной башней. Его спаренная пушка Oerlikon стреляет со скоростью 550 выстрелов в минуту на расстояние до трех миль. За экипажем из трех человек следит установленный на башне радар с дальностью действия девять миль.

Украинские «Гепарды» наряду с другими системами ПВО, включая С-300 большой дальности, «Буки» средней дальности, «Стрелы» малой дальности и управляемые с плеча ракеты, должны возглавлять список целей для ВВС России. Сможет ли он подавить ПВО Украины И Ускорив цикл наведения, российская авиация может снова стать актуальной.

Но после 200 дней более масштабной войны России с Украиной российские ВВС не предприняли согласованных усилий по поиску, отслеживанию и атаке средств ПВО Украины.

Сравните это с кампанией SEAD ВВС Украины. Украинские МиГ-29 и Су-27 выпустили противорадиолокационные ракеты американского производства, уничтожив часть российских систем ПВО и подавив многие, по сути, напугав их экипажи и заставив их отключить свои радары.

Это одна из причин, почему украинские ВВС с их примерно сотней самолетов выжили. Энергичный Там, где расположены гораздо более крупные ВВС России — всего 300 самолетов на базах возле Украины. безработные. Фото и видео с текущих контратак с изображением украинской авиации Выполнение задач непосредственной авиационной поддержки Рядом с быстро движущейся линией фронта.

Не исключено, что с наступлением зимы в ближайшие два месяца фронт может застыть на месте — и российские лидеры могут обнаружить, что их устаревшая доктрина снова пригодится.

Но к тому времени ПВО Украины может стать более опасным. И Соединенные Штаты, и Германия пообещали Украине новые и более совершенные ракеты класса «земля-воздух», которые вскоре должны начать поступать.