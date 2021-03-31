Италия арестовала капитана ВМС по подозрению в шпионаже после тайной встречи с Россией

По сценарию Криспина Палмера и Анджело Аманти

РИМ (Рейтер). Итальянская полиция заявила в среду, что арестовала капитана итальянского военно-морского флота и российского дипломата по подозрению в шпионаже после того, как их поймали на тайной встрече, обменивающей документ на деньги.

Итальянская полиция заявила, что капитан итальянского фрегата и российский военный чиновник, аккредитованный при посольстве, были обвинены в совершении «серьезных преступлений, связанных со шпионажем и государственной безопасностью» после встречи во вторник вечером. Подозреваемые не установлены.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что вызвало посла России Сергея Разова после арестов. Российское информационное агентство со ссылкой на посольство России выразило надежду, что инцидент не повлияет на двусторонние отношения.

Этот инцидент стал последним в серии обвинений в шпионаже, выдвинутых против россиян в европейских странах за последние месяцы. Болгария выслала российских чиновников по подозрению в шпионаже в марте, а Нидерланды сделали это в декабре.

Полиция карабинеров сообщила, что аресты были произведены прокурорами Рима после длительного расследования, проведенного итальянской разведкой при поддержке военных.

В полиции добавили, что итальянский чиновник был арестован, в то время как позиция России все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.

Полиция не уточнила место задержания. Они сказали, что никаких дальнейших комментариев не будет, пока следственный судья не одобрит арест.

(Подготовлено Криспином Палмером, написано Анджело Аманти, отредактировано Гэвином Джонсом и Питером Граффом)