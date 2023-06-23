Италия борется с расходами НАТО и бюджетными правилами ЕС — EURACTIV.com

The Capitals представляет вам последние новости со всей Европы с репортажами с мест, предоставленными медиа-сетью EURACTIV. Вы можете подписаться на рассылку новостей здесь.

Европейские новости, которые стоит прочитать. добро пожаловать в столицы от ЕВРАКТИВ.

В сегодняшних новостях из столиц:

Рим

Министр обороны Италии Гвидо Крокито в очередной раз предложил исключить военные расходы из бюджетных правил ЕС, поскольку Италия все еще пытается достичь целевого показателя расходов НАТО в размере 2%, который в течение многих лет сокращает государственный долг. Читать далее.

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Европейский специальный отчет

Эксперты говорят, что автоматическая инъекция адреналина на публике может спасти жизнь. Анафилаксия — это опасная для жизни аллергическая реакция, которая может привести к смерти в течение нескольких минут и требует быстрого доступа к неотложным методам лечения, таким как автоматический инъектор адреналина.Однако в ЕС нет действующего законодательства, и в странах блока принимаются различные меры. . Читать далее.

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учреждения Европейского Союза

Задача распределения мест в Европарламенте зашла в тупик. Министры, вероятно, отклонят недавнее голосование Европейского парламента об увеличении количества мест, при этом статус-кво является наиболее вероятным исходом, поскольку государства-члены ЕС начинают переговоры с очень разными позициями. Читать далее.

Сдвиг экс-премьер-министра Чехии Бабиша в крайне правые позиции может «сдвинуть иглу» в формировании политики ЕС. Политические источники сообщили EURACTIV, что сдвиг вправо чешской партии ANO 2011, возглавляемой бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, все больше расходится с ее ассоциацией с либеральной группой «Обновление Европы» в Европейском парламенте и партией ALDE. Читать далее.

Евросоюз ставит «домашнее задание» Украине, Молдове и Грузии — и себе. Поскольку этим летом Украина, Грузия и Молдова, как ожидается, ускорят реформы в своем стремлении к членству в ЕС, ЕС медленно продвигается к своим дебатам о реформах. Читать далее.

Реформирование Европейского Союза: Франция и Германия уверены в достижении соглашения в этом году. Франция и Германия уверены, что частичная институциональная реформа Европейского Союза станет возможной в этом году, заявили в эксклюзивном интервью EURACTIV государственные министры Франции и Германии по делам Европы Лоуренс Бонн и Анна Люрманн.. Читать далее.

Никакого прорыва в кризисных переговорах ЕС с косовскими лидерами Сербии. Лидеры Сербии и Косово в четверг (22 июня) на кризисных переговорах в Брюсселе, организованных при посредничестве ЕС, не смогли договориться об усилиях, направленных на то, чтобы положить конец неделям насилия в районах северного Косово с сербским большинством. Читать далее.

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Берлин

Германия — это «больной случай», говорит бывший еврокомиссар. Гюнтер Эттингер, бывший уполномоченный Германии в Европейском союзе, ясно дал понять на конференции в четверг, что Германия является «больным государством» и остро нуждается в инновациях и реформах. Читать далее.

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Париж | Лиссабон



Французские фермеры просят Макрона «твердо стоять» в соглашении ЕС и МЕРКОСУР. Французские фермеры обратились к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой продолжать выступать против соглашения между ЕС и МЕРКОСУР по экологическим причинам перед встречей со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой в пятницу, в то время как глава делегации Европейского парламента по отношениям с Бразилией ожидает, что соглашение будет ратифицировано конец. года, Луса отчеты. Читать далее.

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Вена

Австрийские официальные лица снимают спорные обвинения с журналиста. Он совершил налет на независимого журналиста-расследователя в связи с его расследованием возможной коррупции в Клагенфурте в Каринтии, и обвинения против него были сняты после возмущения со стороны средств массовой информации. Читать далее.

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Гаага

Сотрудничество Нидерландов и Марокко в экстрадиции преступников. Нидерланды и Марокко намерены подписать договор об экстрадиции, чтобы упорядочить усилия по преследованию и экстрадиции между ними, написал министр юстиции Нидерландов Дилан Ешельос Зигериус в письме в парламент в четверг. Читать далее.

Соединенное Королевство и Ирландия

Лондон

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании арестовывает контрабандиста-мигранта. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало человека, подозреваемого в организации контрабанды тысяч мигрантов через Средиземное море из Северной Африки в Италию на лодках-ловушках. Читать далее.

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Дублин

Критика Ирландского форума нейтралитета за его пронатовские взгляды. Традиционно нейтральная позиция Ирландии по конфликту должна была быть обсуждена на Консультативный форум по международной политике безопасности в Корке, несмотря на антинатовские протесты и большинство участников дискуссии, выражающих пронатовские взгляды, вызвал растущую критику противоречий. Читать далее.

юг Европы

Мадрид

Узнайте о видении крайне правой партии VOX Испании. Запрет политических партий, борьба с климатической религией, борьба с гендерной идеологией и идеологической обработкой, а также роспуск парламентов входят в число политических целей крайне правой партии VOX (ECR), которая может войти в правительство Испании вместе с правой Народной партией (EPP) после Национальный. 23 июля выборы. Читать далее.

Мнение: Народные банки Испании активизировались летом, чтобы свергнуть Санчеса. Лето, время для солнца и пляжа, время для смены правительства: это сообщение, которое Народная партия (PP/EPP) обнародовала в четверг в рамках своих усилий по свержению премьер-министра-социалиста Педро Санчеса, которого они обвиняют в том, что он назвал Снэпа генералом. выборы в «самый неподходящий момент» 23 июля, когда миллионы граждан находятся в отпуске. Читать далее.

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Афины

Греческие правоцентристы надеются на абсолютное большинство во втором туре выборов. Ожидается, что правоцентристская партия Греции «Новая демократия» получит абсолютное большинство во втором туре национальных выборов в воскресенье, при этом основная левая оппозиция настаивает на том, чтобы избиратели избегали неконтролируемого правительства со «сверхдержавами». Читать далее.

Вышеград

Прага

Президент заявил, что Чехия ведет информационную войну с Россией. Чехия вовлечена в информационную войну с Россией, отметил президент Чехии Петр Павел в своем вступительном слове на конференции «Медиа и Украина» в Праге в четверг, поскольку несколько учреждений подверглись кибератакам в тот же день. Читать далее.

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Варшава

Запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Европейских играх в Польше. Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в Европейских играх, которые начались в Кракове, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета разрешить участникам из этих стран соревноваться под нейтральным флагом. Читать далее.

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Будапешт

Верховный суд Венгрии заявил, что закон Венгрии о запрете предоставления убежища нарушает законодательство ЕС. В четверг Венгрия постановила, что она нарушила закон Европейского Союза, заставив просителей убежища явиться в посольства в Сербии или Украине. Читать далее.

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Братислава

Словацкие чиновники, назначенные для борьбы с мошенничеством с фермерскими субсидиями, были арестованы за мошенничество. Полиция арестовала Джозефа Кейса, главу Агентства сельскохозяйственных платежей, W.J. Еще четыре человека, в том числе высокопоставленные чиновники Министерства сельского хозяйства, якобы за нецелевое использование средств ЕС и государства, несмотря на то, что они были назначены антикоррупционной партией ОЯНО для борьбы с мошенничеством в агентствах. Читать далее.

Новости с Балкан

София

Украина и США осуждают болгарского регулятора СМИ за комментарии Бучи. Посольства Украины и США в Болгарии осудили недавно сделанные Соней Момшиловой, главой Совета по электронным СМИ (EMC), комментарии о массовых убийствах в Буче, назвав их пропагандистскими. Читать далее.

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Бухарест | Кишинев

Молдова и Румыния ответили на угрозу России атаковать мост. Румыния быстро последовала примеру Молдовы, осудив потенциальные российские угрозы мосту, соединяющему Молдову и Румынию, объявленному самопровозглашенным пророссийским правителем Херсона. Читать далее.

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Приштина

Министр внутренних дел Косово заявил, что виновные в военных преступлениях должны предстать перед судом. После ареста серба, который был охранником тюрьмы во время косовско-сербской войны 1998-1999 годов, министр внутренних дел Челал Швекла заявил, что виновные в военных преступлениях в Косово должны быть привлечены к ответственности. Читать далее.

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Тирана

Расследования иранской оппозиции продолжаются расследованиями полиции и расследованиями насилия со стороны населения. Аресты, расследования и допросы продолжаются в Албании после масштабной полицейской операции, в ходе которой на этой неделе сотни офицеров совершили налет на территорию PMOI, в результате чего один человек погиб, десятки получили ранения и возникла сложная сеть международных отношений. . Читать далее.

повестка дня:

Евросоюз : Заместитель председателя Комиссии Дубравка Сойка выступает с основным докладом на конференции «Восстановление Украины 2023», дополнительном мероприятии для детей, организованном правительствами Великобритании и Украины;

: Заместитель председателя Комиссии Дубравка Сойка выступает с основным докладом на конференции «Восстановление Украины 2023», дополнительном мероприятии для детей, организованном правительствами Великобритании и Украины; Комиссар по международному партнерству Ютта Орбелинен приняла участие в саммите Нового глобального финансового договора; Он произносит речь на тему «Наука и борьба с бедностью: как далеко мы продвинулись за 20 лет и что дальше?» коллоквиум в Коллеж де Франс;

Спикер парламента Роберта Метсола встречается с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Италии Антонио Таджани;

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[Edited by Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]

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