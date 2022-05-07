В пятницу итальянские власти объявили, что Италия захватила роскошную яхту стоимостью 700 миллионов долларов, связанную с президентом России Владимиром Путиным.
Согласно недавней активности причала, поступил правительственный заказ на захват роскошной шестиэтажной «Шехерезады», поскольку она, казалось, была готова к отплытию из порта Марина-ди-Каррара.
судовладелец — кто гордится Источники в правоохранительных органах сообщили, что две вертолетные площадки, 22 кабины, полноценный спа-салон и крытый бассейн могут быть использованы в качестве танцпола. Предполагается, что это был Эдуард Ходинатов, бывший глава российского энергетического гиганта «Роснефть».
Хдинатов в настоящее время не является объектом военных санкций ЕС, но Рим все равно захватил судно, умоляя Брюссель добавить его к эмбарго ЕС.
Официальные лица не назвали имя Хдианатова в заявлении, заявив, что только владелец яхты связан с «видными элементами российского правительства».
официальные лица США Он сказал New York Times, «Видный элемент» — это Путин.
В марте президент Украины Владимир Зеленский призвал итальянских законодателей конфисковать прогулочное судно в рамках усилий по всему континенту, направленных на то, чтобы заставить Путина и его сторонников прекратить свой бизнес. Неоправданная война в его.
Италия конфисковала яхты и виллы Росса на сумму почти 1 млрд долларов после выступления Зеленского.
Четверг, Правительство Фиджи захвачено Огромная яхта стоимостью 325 миллионов долларов принадлежит российскому олигарху по воле США.
Три дня назад было США захватили корабль стоимостью 90 миллионов долларов Связан с партнером Путина в Испании.
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