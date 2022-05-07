В пятницу итальянские власти объявили, что Италия захватила роскошную яхту стоимостью 700 миллионов долларов, связанную с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно недавней активности причала, поступил правительственный заказ на захват роскошной шестиэтажной «Шехерезады», поскольку она, казалось, была готова к отплытию из порта Марина-ди-Каррара.

судовладелец — кто гордится Источники в правоохранительных органах сообщили, что две вертолетные площадки, 22 кабины, полноценный спа-салон и крытый бассейн могут быть использованы в качестве танцпола. Предполагается, что это был Эдуард Ходинатов, бывший глава российского энергетического гиганта «Роснефть».

Хдинатов в настоящее время не является объектом военных санкций ЕС, но Рим все равно захватил судно, умоляя Брюссель добавить его к эмбарго ЕС.

Официальные лица не назвали имя Хдианатова в заявлении, заявив, что только владелец яхты связан с «видными элементами российского правительства».

официальные лица США Он сказал New York Times, «Видный элемент» — это Путин.

Сообщается, что бывший генеральный директор «Энергетики России» Эдуард Ходинатов был владельцем роскошной яхты Шахерезады стоимостью 700 миллионов долларов. Крис Рэтклифф/Блумберг через Getty Images

В марте президент Украины Владимир Зеленский призвал итальянских законодателей конфисковать прогулочное судно в рамках усилий по всему континенту, направленных на то, чтобы заставить Путина и его сторонников прекратить свой бизнес. Неоправданная война в его.

Италия конфисковала яхты и виллы Росса на сумму почти 1 млрд долларов после выступления Зеленского.

Четверг, Правительство Фиджи захвачено Огромная яхта стоимостью 325 миллионов долларов принадлежит российскому олигарху по воле США.

Несколько стран нацелились на активы Кремля, в то время как президент России Владимир Путин продолжает вести войну с Украиной. Автор/Getty Images

Три дня назад было США захватили корабль стоимостью 90 миллионов долларов Связан с партнером Путина в Испании.

с проволокой