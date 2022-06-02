Италия импортирует больше российской нефти из-за скорого эмбарго | Новости, спорт, вакансии

Милан (AFP) – Несмотря на то, что Европейский союз решил сократить импорт российской нефти на 90% к концу года, Италия стала единственной страной в Европе, которая увеличила его, что является непреднамеренным следствием санкций ЕС против России.

Направленное на наказание России за ее вторжение в Украину, нефтяное эмбарго Европейского Союза в настоящее время ставит под угрозу один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Италии, расположенный на Сицилии, что потенциально может нанести экономический удар по терпящей крах экономике региона.

Италия и ее партнеры по Европейскому Союзу договорились сократить импорт российской нефти к 2023 году, и к этому шагу призвал премьер-министр Марио Драги. «полный успех», т.Всего два дня назад это было невероятно».

Но Риму также предстоит разобраться с судьбой нефтеперерабатывающего завода на Сицилии, принадлежащего российской компании «Лукойл». В результате предыдущих санкций против России ISAB Srl парадоксальным образом перешла от переработки 15% российской нефти к 100%.

Маттео Вилья, энергетический аналитик ISPI, утверждает, что это связано с тем, что банки отказались рискнуть предоставить кредит контролируемой Россией ISAB, что позволило бы им покупать нефть из нероссийских источников, даже если им не запрещали это делать. Танк в Милане.

Суда продолжают прибывать на портовый нефтеперерабатывающий завод с сырой нефтью российской материнской компании.

Италия в мае получала около 400 000 баррелей российской нефти в день, что в четыре раза больше, чем до вторжения, по данным компании Kpler, специализирующейся на сырьевых товарах. Из этого количества ISAB получала 220 000 баррелей в сутки из России.

«Италия — единственная страна в Европе, которая увеличивает импорт нефти», — сказал Вилья, переместившись с шестого по величине импортера российской нефти на крупнейшее за три месяца после вторжения.

На заводе работают 3500 человек на трех производственных площадках, включая нефтеперерабатывающий завод, газогенератор и электростанцию, в сицилийской провинции Сиракузы, и он рискует закрыться, если решение не будет найдено до начала запрета. Завод и связанная с ним деятельность производят половину ВВП провинции и 8% экономической деятельности региона, обрабатывая пятую часть импорта сырой нефти в Италию.





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