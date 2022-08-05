Италия и Россия совершили редкий выход в открытый космос на фоне напряженности в Украине

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида (AP) — Итальянский космонавт присоединился к российскому космонавту для редкого проявления одиночества в космосе в четверг, поскольку напряженность вокруг Украины продолжала расти дома.

Итальянка Саманта Кристофоретти объединилась с россиянином Олегом Артемьевым для работы над новейшим роботом-манипулятором для Международной космической станции. 37-футовый (11-метровый) механический наконечник, предоставленный Европейским космическим агентством, был запущен на орбиту в российской лаборатории в июле прошлого года.

Недавно сменивший главу Российского космического агентства Дмитрий Рогозин на прошлой неделе пригрозил остановить монтажные работы, поставив под вопрос выходы в открытый космос. После российского вторжения в Украину в феврале Европа отказалась от сотрудничества с Россией в миссии на Марс.

Несмотря на беспорядки на Земле, семь жителей космической станции неоднократно уверяли, что у них там все хорошо, как и команды управления полетами в Хьюстоне и Москве. Нынешний экипаж включает трех американцев, трех россиян и одного Христофорити.

Российские космонавты обычно собираются вместе во время выхода в открытый космос, хотя астронавты НАСА и Европейского космического агентства иногда отваживались выходить вместе с ними много лет назад.

Прежде чем приступить к монтажным работам, Артемьев один за другим сбросил в море 10 малых спутников, экспериментируя с радиотехнологиями. Каждый весил всего один фунт (полкилограмма) и медленно вращался при отпускании.

Первые шесть улетели целыми и невредимыми, а седьмой врезался в крыло и солнечный каркас космической станции. Артемьев сказал, что контакт был очень слабым. НАСА согласилось с тем, что опасений по поводу ущерба не было.

Российский диспетчер миссии призвал Артемьева быть более осторожным, и его тон голоса улучшился для последних трех спутников.

Семичасовой выход в открытый космос стал первым для Кристофоретти, единственной женщины в команде астронавтов Европейского космического агентства. Артемьев, командир станции, уже шесть раз работает в космосе.

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