Правое правительство Италии обвиняет суды страны в позорном побеге из-под домашнего ареста российского бизнесмена, разыскиваемого в США за уклонение от санкций.

В ходе парламентских дебатов в четверг министр юстиции Карло Нордио раскритиковал миланских судей за плохое обращение с 40-летним Артемом Осом, который был оправдан для экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая санкции и уклонение от уплаты денег. — мойка.

Побег авианосца из роскошной квартиры в пригороде Милана стал большим конфузом для премьер-министра Джорджии Мелони, ярого сторонника борьбы Украины против российского вторжения и стремящегося показать, что ее правительство является надежным союзником США и НАТО. .

«Когда происходит что-то подобное, может быть два объяснения — некомпетентность или злой умысел», — сказал Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО. — В общем, в таком деле некомпетентность лучше.

Власти США утверждают, что беглец, чей отец входит в совет директоров российской государственной нефтяной компании «Роснефть» и также находится в санкционном списке США, был совладельцем торговой компании, которая помогала российским организациям, находящимся под санкциями, приобретать секретные военные технологии.

Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что молодых американских солдат, скорее всего, обменяют на граждан США, удерживаемых Россией.

Усс сломал свою электронную метку и сбежал всего через день после того, как миланский суд согласился экстрадировать его в США. Через две недели он снова появился в России, где выразил благодарность «сильным и надежным людям». [who] рядом со мной».

В своих часовых показаниях Нордио обвинил апелляционный суд Милана в том, что он позволил Уссу покинуть тюрьму и вернуться в роскошную квартиру с электронной картой через шесть недель после того, как он был арестован в аэропорту Милана в октябре.

«Судебные органы были завалены замечаниями об опасностях и опасности побега этого джентльмена», — сказал Нордо.

По словам Нордио, после ноябрьского постановления суда, позволяющего держать Усса под домашним арестом в его миланской квартире, министерство юстиции США «призвало» Рим к срочным действиям, чтобы вернуть Усса в тюрьму, учитывая высокий риск его побега.

Министр сказал, что власти США ясно дали понять, что они «потрясены» этим решением, и призвали итальянские власти подать апелляцию в Верховный суд страны.

Министерство юстиции отказалось от комментариев, кроме этого. обвинительный акт Обвинение США и четырех других граждан России. Совет национальной безопасности не сразу ответил на запрос о комментарии.

Нордью заявил парламенту, что его министерство не имеет полномочий «вмешиваться, обжаловать или требовать более строгих мер» или отменять решение суда низшей инстанции с учетом «принципа независимости и независимости судей».

Однако после побега министр наложил дисциплинарные взыскания на нескольких судей за их ведение дела.

Итальянское юридическое сообщество раскритиковало Nordio за то, как он справился с этим вопросом, утверждая, что прокуроры должны были обжаловать решение суда, а не министерство, наказывающее судей.

В публичном заявлении Национальная ассоциация судей обвинила самого Нордио в подрыве «независимости и независимости» судей путем их дисциплинарного воздействия.

«То, что произошло, очень серьезно», — сказала Мелони в прошлые выходные в своем единственном публичном заявлении по этому делу. — Конечно, есть некоторые аномалии.

Она поставила под сомнение решение суда разрешить Авсу оставаться под домашним арестом даже после того, как его экстрадиция была согласована. «Понятно, что в этом случае более вероятна возможность побега», — сказала она. Короче, надо прояснить ситуацию.

Депутаты от оппозиции заявили, что это фиаско нанесло серьезный ущерб глобальному положению Италии.

«Международный авторитет и авторитет Италии серьезно подорваны», — заявила Валентина д’Урсо, член популистского Движения пяти звезд. «Ущерб, нанесенный положению Италии… не поддается измерению».

Министр иностранных дел Антонио Таджани отклонил критику, заявив в Сенате в четверг, что катастрофа не повлияет на американо-итальянские отношения.

«Отношения с Соединенными Штатами есть и останутся крепкими и лояльными», — сказал он, добавив, что Рим движется к замораживанию итальянских активов Соединенных Штатов.

Бегство Осса, по словам Стефанини, было частью «общей картины провала во многих странах и различными способами применения санкций против России, особенно против отдельных лиц».

Он добавил, что решение суда по этому делу вызывает недоумение.

«Вы говорите об олигархе Росси, — сказал Стефанини. Трудно понять, как такому человеку можно было дать домашний арест. . . В обстоятельствах, которые заставят любого здравомыслящего человека опасаться возможности его бегства.

Дополнительный отчет Сильвии Шиорелли Боррелли в Милане, Макс Седдон в Риге и Фелиция Шварц и Стефания Пальма в Вашингтоне.