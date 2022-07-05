Италия объявила чрезвычайное положение на пострадавшем от засухи севере страны.

РИМ (Рейтер) — Италия в понедельник объявила чрезвычайное положение в районах вокруг реки По, на которые приходится около трети сельскохозяйственного производства страны и которые страдают от сильнейшей за 70 лет засухи.

Постановление правительства позволит властям сократить бюрократическую волокиту и принять немедленные меры, если они сочтут это необходимым, например, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Река По является самой длинной рекой в ​​Италии и простирается более чем на 650 километров (400 миль) через богатую северную Италию. Однако многие участки водотока высохли, и фермеры говорят, что течение настолько слабое, что морская вода просачивается внутрь суши, уничтожая посевы. Читать далее

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В заявлении правительства говорится, что чрезвычайные меры охватят земли, прилегающие к реке По, и водоразделы Восточных Альп.

В более широком смысле он также ввел чрезвычайное положение в пяти северных регионах — Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето — и выделил средства в размере 36,5 млн евро (38 млн долларов США), чтобы помочь им решить проблему нехватки воды.

Правительство заявило, что «чрезвычайное положение направлено на управление текущей ситуацией с помощью чрезвычайных средств и полномочий, оказание помощи и помощи пострадавшему населению».

Она добавила, что в будущем могут быть приняты дополнительные меры для борьбы с засухой, которая, по словам водного управления, все больше затрагивает центральную Италию после чрезвычайно сухой зимы и весны, за которыми последовало исключительно жаркое лето.

Итальянские СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения уполномоченного по координации реагирования на засуху, аналогично тому, как правительство назначило уполномоченного по надзору за коронавирусным кризисом. (1 доллар = 0,9596 евро)

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(Отчетность Анджело Аманти; редактирование Джулией Сегретти и Алексом Ричардсоном)

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