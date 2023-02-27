Италия призывает лодки с мигрантами «остановиться», поскольку число погибших в результате кораблекрушений возросло до 63 человек.

Кротоне, Италия (Рейтер) — Спасатели обнаружили еще четыре тела в понедельник, на следующий день после того, как деревянная парусная лодка, перевозившая мигрантов в Европу, налетела на скалы в штормовую погоду у южной Италии, в результате чего число погибших достигло 63 человек, в том числе по меньшей мере 14 детей. .

Спасатели говорят, что большинство мигрантов прибыли из Афганистана, а также из Ирана, Сомали, Сирии и других стран. Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что на борту лодки находились 20 граждан Пакистана, четверо пропали без вести и 16 выжили в результате ночного крушения.

Многие жертвы были выброшены на берег недалеко от того места, где затонул корабль, недалеко от Стеккато-ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, а некоторые тела были извлечены из моря.

«Мы встретили выжившего, который бежал из Афганистана со своей сестрой, спасаясь от талибов. Она не выжила», — сказал Серхио Де Дато, координатор проекта благотворительной организации «Врачи без границ».

MSF оказывает психологическую поддержку выжившим, в том числе 12-летнему мальчику из Афганистана, который потерял всех девять членов своей семьи, которые путешествовали с ним, включая его родителей и четырех братьев и сестер.

Еще одна благотворительная организация Save the Children, оказывающая помощь, написала в Твиттере: «Люди в шоке, очень истощены, а некоторые говорят, что видели, как их родственники падали в воду и исчезали или умирали».

Десятки гробов были заложены в спортивном зале в соседнем городе Кротоне перед возможными похоронами. Местные жители оставили цветы, свечи и медведя на металлических перилах снаружи в знак уважения.

Имам возглавил мусульманские молитвы за пострадавших, также пришел помолиться и выразить соболезнования католический епископ. Некоторые выжившие сидели возле спортзала, завернувшись в тепловые одеяла, и плакали.

Местные власти заявили, что 81 человек пережил катастрофу, но считается, что от 180 до 200 человек поднялись на борт корабля, когда он отправлялся из Измира на западе Турции, что указывает на то, что многие пассажиры могли погибнуть или пропали без вести.

Кораблекрушение вызвало споры об иммиграции в Европе и Италии, где новые жесткие законы недавно избранного правого правительства для благотворительных организаций по спасению мигрантов вызвали критику со стороны Организации Объединенных Наций и других организаций.

«Эти трагедии являются результатом трагического сопутствующего ущерба итальянской и европейской политики, защиты границ и ограничения безопасного и регулярного проезда в Европу», — сказал Марко Бертото, программный директор MSF в Италии.

[1/6] Вид на обломки кораблекрушения на юге Италии, в результате которого десятки мигрантов погибли после того, как лодка, на которой они путешествовали, разбилась о скалы, Котто, Италия, 27 февраля 2023 года. REUTERS/Remo Caselli

«Хватит уходить»

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в интервью, что она написала в институты ЕС с призывом к Союзу принять немедленные меры по прекращению поездок мигрантов на лодках, чтобы предотвратить дальнейшие смерти.

«Чем больше людей уезжает, тем выше риск смерти», — сказала она общественному телеканалу RAI. «Единственный способ серьезно решить эту проблему с человечеством — перестать уходить».

Между тем, министр внутренних дел Маттео Бентедоси подвергся широкой критике после того, как обвинил мигрантов и торговцев людьми в том, что они отправляются в опасные морские путешествия со своими семьями.

«Отчаяние не может оправдать поездку в обстоятельствах, угрожающих жизни их детей», — сказал он.

«Уважаемый министр Пиантедоси, если мать решает поместить своего ребенка, свое самое ценное имущество, на лодку, это потому, что она спасается от большей опасности и отчаяния», — сказала Рафаэлла Пайта, сенатор от партии «Вива» в Центральной Италии.

«Было бы разумно подумать, прежде чем говорить. В тебе нет человечности», — добавила она.

Министр ответил оппонентам, заявив, что «постыдно» разжигать полемику из-за своих слов, и заявил, что правительство также привержено открытию каналов легальной иммиграции.

Он указал на «гуманитарные коридоры», инициативу христианских групп, которые, по его словам, привели в Италию более 600 мигрантов с октября, когда была создана администрация Мелони.

За тот же период не менее 41 000 иммигрантов прибыли в Италию на лодке.

Подавляющее большинство лодок с мигрантами отплыло из Северной Африки, но за последние два года их число увеличилось из Турции, в том числе около 16 000 в 2022 году — 15% всех прибытий.

в Проект ООН по пропавшим мигрантам С 2014 года было зарегистрировано более 20 000 смертей и исчезновений в центральном Средиземноморье, в том числе более 220 в этом году, что делает его самым опасным маршрутом миграции в мире.

Дополнительные отчеты Джизельды Фаньони, Анджело Аманти, Джанлуки Семараро и Федерико Маккиони; Написано Элвисом Армеллини, Анджело Аманте и Криспианом Палмером; Под редакцией Бернадетт Баум и Ангуса МакСвана

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