Италия спешит рассмотреть продажу принадлежащего России НПЗ на Сицилии

Итальянские официальные лица торопятся рассмотреть сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода после того, как правительство США в частном порядке выразило обеспокоенность по поводу продажи принадлежащего России завода неизвестному кипрскому фонду.

В январе российский «Лукойл» согласился продать нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии компании GOI Energy, недавно созданной дочерней компании кипрской группы прямых инвестиций Argus.

Сделка на сумму 1,5 миллиарда евро, которая превзошла конкурирующую заявку американской компании Crossbridge Energy Partners и нефтетрейдера Vitol, также включает торговца сырьевыми товарами Trafigura. Trafigura обеспечит завод оборотным капиталом и сырой нефтью, а также будет продавать производимое ею очищенное топливо.

Ожидалось, что сделка будет завершена к 31 марта, но итальянские официальные лица тратят дополнительное время на рассмотрение важных деталей, по словам двух человек, проинформированных о переговорах.

Дополнительное время потребовалось отчасти после того, как правительство США неофициально попросило Рим подтвердить отсутствие российского участия в GOI Energy, заявили два человека и еще один человек, также участвовавший в переговорах.

НПЗ ISAB является одной из крупнейших промышленных площадок в Западной Европе. Он может перерабатывать 320 000 баррелей нефти в день, что составляет примерно пятую часть перерабатывающих мощностей Италии. Рим не стал национализировать его в прошлом году после того, как Россия вторглась в Украину, но передал его под временную опеку, предоставив право вето на любую продажу, которая может поставить под угрозу операции или рабочие места.

Trafigura подтвердила, что руководители, в том числе соруководитель отдела по торговле нефтью Бен Лоукок, встретились на этой неделе с итальянскими официальными лицами, чтобы «ответить на их вопросы», но сказали, что встреча была «позитивной» и процесс продвигается.

GOI Energy управляется генеральным директором Майклом Бобровым, ранее руководившим операциями Trafigura в Израиле.

Итальянский чиновник и человек, близкий к GOI Energy, заявили, что они «оптимистичны» в отношении одобрения сделки на следующей неделе.

Государственный департамент США отказался комментировать какие-либо контакты между официальными лицами США и Италии по поводу сделки. Он добавил, что «Лукойл» и его итальянские операции не подпадают под санкции США, но подчеркнул необходимость тщательного изучения любой сделки с участием российских энергетических активов.

«Важно признать, что российское правительство активно работает над подрывом судебных процессов в США и Европе, особенно в отношении подсанкционных организаций, поэтому эти дела должны рассматриваться с максимальной тщательностью и безопасностью», — заявили в Госдепартаменте США. .

Израильское правительство энергетики заявило, что предоставило итальянскому правительству полные гарантии в отношении управления, производства, финансирования и непрерывности занятости, а также энергетической безопасности.

Он категорически отрицал какое-либо участие России в его финансировании или операциях, заявив, что среди его инвесторов были «исключительно греки, израильтяне и киприоты». Она добавила, что Христодулос Дамиано, глава израильского правительства по энергетике, является украинским консулом на Кипре.

Но два человека, проинформированные о переговорах, сказали, что итальянские официальные лица по-прежнему обеспокоены некоторыми аспектами сделки.

Высокопоставленный руководитель итальянского энергетического ведомства заявил, что вызывает обеспокоенность тот факт, что «группа неизвестных инвесторов, управляющих недавно созданной компанией на Кипре, может приобрести актив, который Рим считает стратегическим».

Представитель правительства Италии отказался от комментариев.