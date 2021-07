Италия стала чемпионкой Европы после победы над Англией по пенальти

Гол Люка Шоу в первые две минуты дал Англии преимущество, которое выглядело так, как будто они продержатся всю ночь, прежде чем Леонардо Бонуччи защищался в середине второго тайма, сравняв счет в пользу Италии.

До конца матча казалось, что дополнительное время и пенальти были неизбежны, поскольку ни одна из сторон не казалась достаточно храброй или желающей выставить вперед достаточно людей, чтобы раздражать защитников соперника.

Англия на протяжении многих лет терпела бесчисленные серии пенальти, и на этот раз настала очередь Италии причинить еще больше боли осажденным английским болельщикам, поскольку Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака пропустили пенальти.

Во время диких итальянских праздников Бонуччи, который всю ночь был феноменальным и был назван лучшим игроком матча, крикнул «Он едет в Рим» в боковую камеру, чтобы добавить соли в раны английских фанатов.

Ждать Англии, чтобы закончить свою жалкую гонку на крупных международных соревнованиях, которая берет начало в 1966 году, продлится еще как минимум год, пока Катар не примет чемпионат мира по футболу.

Мало кто ожидал, что Италия, не прошедшая квалификацию на ЧМ-2018, выйдет в финал до начала Евро-2020, не говоря уже о том, чтобы выиграть все соревнования, но команда Роберто Манчини быстро зарекомендовала себя в качестве одного из претендентов после захватывающих трех . Шоу группового этапа.

Джанлуиджи Доннарумма, чемпион Италии по серии пенальти, сделавший два великолепных сейва, заслуженно был назван Лучшим игроком турнира, а вратарь возглавляет группу талантливых звезд, которые должны обеспечить сохранение этой команды в обозримом будущем.

Что касается Англии, это поражение, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время, как для игроков, так и для болельщиков, но команда, по крайней мере, утешается тем, что она дала стране чемпионство, которого она не видела более пяти десятилетий.

ожидание

Уэмбли-роуд, знаменитая дорога к Национальному стадиону Англии, была пройдена за семь часов до ее запуска.

У многих болельщиков здесь днем ​​даже не было билетов, вместо этого они предпочли насладиться атмосферой, прежде чем перейти к просмотру игры в другом месте.

Холодильники, в которых хранилось пиво в одном из продуктовых магазинов, ближайших к стадиону Уэмбли, к позднему утру почти полностью опустели.

Для подавляющего большинства присутствующих фанатов это было то, чего они никогда в жизни не испытывали. Прошло 55 лет с тех пор, как Англия сыграла крупный международный финал, и болельщики не знали ничего, кроме душевной боли и разочарования с тех пор, как они выиграли чемпионат мира в 1966 году.

Одна пара посчитала это таким знаменательным событием, что они решили пожениться на Уэмбли-Уэй всего за несколько часов до начала выступления, как в полном свадебном наряде, так и в английских рубашках с принтами «Мистер» и «Миссис» на спине.

Даже болеющие за «золотые поколения» прошлого болельщики Англии никогда не поддерживали свою национальную команду с таким энтузиазмом. Саутгейт и эта группа игроков заслуживают большой похвалы за то, что пробудили такое чувство национальной гордости.

Звезды регулярно использовали свою платформу для обсуждения социальных проблем, а когда дело дошло до борьбы Рэшфорда с бедностью, связанной с детским питанием, они даже смогли изменить политику правительства.

«Я думаю, что у нас есть хорошие игроки и ледяные мальчики, но, что наиболее важно, у нас крепкие отношения», – сказал CNN английский журналист Даррен Льюис. «Я думаю, что секрет успеха этой команды в том, что люди, ответственные за сборную Англии – и я имею в виду команду по связям с общественностью вокруг них – позволяли им говорить о проблемах, которые их затрагивают, о проблемах, с которыми люди могут общаться.

«Они позволили им быть нормальными. Я помню, как был на чемпионате мира 2010 года, и Англия держала своих игроков подальше от всех, обращаясь с ними как с рок-звездами. Я помню, как шел в порт в Южной Африке, и голландцы ходили вокруг – они были финалисты в том году – гуляют и разговаривают с людьми и просто развлекаются.

«Я думаю, что эта система заботится о команде, они понимают, что важно только позволить игрокам быть игроками, пусть они будут парнями, к которым люди могут относиться. Если я прохожу через некоторые части толпы, я помню, как делал это. после игр и ошеломленный разнообразием толпы: черные, коричневые, белые.

«Все хотят быть частью этой Англии, потому что они ей сочувствуют. [Raheem] Фунт стерлингов, [Harry] Кен, [Tyrone] Мингс, [Jordan] Хендерсон. Они сочувствуют этим игрокам, потому что они неразлучны. Они заботятся о своих сообществах. Они заботятся о людях, из которых они родом, а это очень много значит для широкой публики ».

Кто-нибудь, кроме Англии?

Однако, похоже, это чувство доброй воли по отношению к сборной не выходит за пределы Англии.

Перед финалом вирусные мемы показали карту Европы, покрытую итальянскими флагами, чтобы обозначить поддержку всех остальных стран на континенте.

Большая часть враждебности по отношению к Англии и ее болельщикам, похоже, проистекает из гимна «Football Comes Home», припева 1996 года из «Трех львов», ставшего официальным гимном национальной сборной.

Песня была выпущена в преддверии чемпионата Европы 96, который проводится в Англии, и говорит о пессимизме и отчаянии, но все же надеется, что национальная команда, наконец, может положить конец многим душевным страданиям.

Однако поклонники соперничающих наций интерпретировали гимн как высокомерный и высокомерный, несмотря на многочисленные попытки объяснить его истинное значение.

«Во-первых, это« Он идет домой, он идет домой, он идет ». Это потрясающе. [on] “С самого начала”, – сказал CNN итальянский журналист Танкреди Палмьери.

«Сначала это было хорошо, но потом было что-то вроде:« Ты нам должен »,« Это принадлежит нам, значит, ты нам должен », и люди говорили:« Нет, никто тебе ничего не должен, и это не принадлежит нам ». тебе.

«Достаточно взглянуть на клипы, в которых люди все время поют« She’s Coming Home »в течение месяца. На самом деле это не похоже на« Мы сарказм, мы саркастичны ». Это звучит так: «Наконец-то мы вернем то, что принадлежит нам». [from the outside]. “

Конечно, некоторые болельщики за пределами стадиона не любили себя для мира зрителей, когда они прорвались через барьеры безопасности в попытке добраться до Уэмбли до того, как ворота открылись.

Быстрый старт

За час до начала матча «Уэмбли» был потрясающим.

Большое количество английских и итальянских фанатов собрались по всему стадиону, присоединившись к хору, чтобы исполнить несколько песен, которые стали английскими гимнами во время Евро-2020.

К тому времени, когда вышел национальный гимн, и ни один из них не был освистан фанатами оппозиции, «Уэмбли» почувствовал, что его основы пошатнулись.

Когда Шоу забил, менее чем через две минуты по часам, около 60 000 фанатов на стадионе подняли децибелы до уровня, о котором эта земля никогда не слышала.

Это тоже был отличный ход: Шоу провел глубокий навес Кирана Триппьера на дальнюю штангу, чтобы завершить быструю контратаку.

Англия, конечно же, не имела удовольствия атаковать футбол на этом европейском турнире, а строила свой успех на организованной защите – лучшей в турнире – и удушающей серии.

Однако, возможно, игроки посчитали этот случай не похожим ни на какой другой и с самого начала поставили Италию в уязвимое положение.

На Евро-2020 эта итальянская команда несколько разорвала оборонительные схемы, которые сборная страны стала синонимом за долгие годы.

Хотя он по-прежнему обладал внушительным оборонительным лидерством и организованностью в старых центральных парах Бонуччи и Джорджио Кьеллини, внимание привлекал его более гибкий и агрессивный стиль атаки.

Однако в первые 25 минут этого соревнования они были полностью подавлены сборной Англии, которая не давала им ни минуты отдохнуть.

В редких случаях Италия наслаждалась длительным владением мячом, громко гудели по всему полю, а когда атака нападающего заканчивалась мощным пасом, болельщики сборной Англии восторженно кричали.

Италия по-прежнему показывала короткие вспышки захватывающего футбола, в частности, благодаря быстрому Лоренцо Инсинье, – но вскоре их игроки встречали сплошную белую стену, когда они угрожали устроить голевую сцену.

Команда Манчини создала один шанс до того, как половина закончилась, благодаря Федерико Кьезе, герою гола в полуфинальной победе Италии над Испанией, который подобрал мяч из глубины и направился к штрафной площади, но сумел только отразить свой бросок. сообщение Джордана Пикфорда.

Перед ревом, прозвучавшим по свистку арбитра в первом тайме, «Уэмбли» впервые за вечер заметно успокоился. Первый тайм прошел настолько идеально, насколько эти фанаты могли мечтать, они, возможно, нервно позволили себе поверить.

Митинги италии

Менее чем через пять минут после начала второго тайма Инсинье нанес прямой штрафной удар не слишком далеко от ворот Пикфорда, просто напомнив, что матч еще не закончен.

Поскольку Италия все еще пыталась создать что-нибудь из открытой игры, Манчини был вынужден произвести двойную замену всего через 50 минут, заменив неэффективных Николо Парилла Брайана Кристанте и Доменико Берарди из Серро Иммобиле.

Изменения возымели незамедлительный эффект, так как Италия впервые вошла за линию обороны англичан, но удар Инсинье с узкого угла был заблокирован Пикфордом.

Эта возможность мобилизовала собравшихся итальянских болельщиков, стоящих за воротами Пикфорда, которые в основном хранили молчание после тусклого первого тайма их команды.

Это был, несомненно, лучший период матча для Италии на данный момент, и впервые ее передачи начали тащить английскую защиту из стороны в сторону, создавая некоторые бреши.

Но Англия быстро отреагировала: Джон Стоунс поднялся на самую высокую точку в зоне, чтобы головой пробить с углового Триппьера, и вынудил Джанлуиджи Доннарумму перебросить мяч через штангу.

Но Италия вскоре достигла цели, которой заслуживали улучшенные показатели.

Угловой удар Берарди с дальней штанги каким-то образом дошел до Марко Верратти, который увидел свой отличный сейв Пикфорда в штанге, но Бонуччи оказался в нужном месте в нужное время, чтобы заработать на отскоке в пустые ворота.

Теперь настала очередь итальянских болельщиков наполнить «Уэмбли» шумихой, поскольку болельщики Англии вошли в нервное молчание, а их команда теперь находилась позади.

Небольшая капитуляция вынудила Гарета Саутгейта сделать свои первые замены: Сака и Хендерсон заменили Триппьера и Деклана Райса.

Ситуация для сборной Англии чуть не ухудшилась, когда длинный пухлый мяч Бонуччи заставил Берарди бить по воротам, но нападающий мог только послать мяч через перекладину.

Англия теперь, кажется, ставит под сомнение все, что помогло им выйти в финал; Магуайр, который обычно защищался, незаметно прорвался сквозь него без всякого давления, в то время как передачи Кейна начали не попадать в цель.

Как будто впервые за все турниры масштаб события наконец начал проявляться в этих английских игроках.

Матч был на грани, когда он подошел к заключительным 10 минутам, хотя итальянские болельщики, безусловно, были более уверены, чем их английские коллеги, вырвать победу.

Сверхурочная работа продолжалась в том же духе, ни одна из сторон не могла установить свою власть над судебным разбирательством, и, возможно, обе были слишком нервными, чтобы совершить это на этой поздней стадии.

Саутгейт бросил 23-летнего Рэшфорда и 21-летнего Санчо на пенальти, но оба промахнулись, так как Англию постигла очень знакомая судьба.