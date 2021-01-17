Милан (AFP) – Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци проверяет свою и без того низкую популярность, разжигая политический кризис, который может свергнуть коалиционное правительство Италии в критический момент из-за пандемии коронавируса.

Ренци организовал отставку двух министров из небольшой, но важной партии Italia FIFA. Исход его мощной игры станет яснее на этой неделе, когда премьер-министр Джузеппе Конте обратится к обеим палатам парламента. Если Конте сделает успешную заявку на поддержку, он может остаться у власти, что потенциально станет его третьим коалиционным правительством после выборов 2018 года в Италии.

Электрическая игра Рензи

Это не первая попытка Ренци стать пропагандистом, потрясающим итальянскую политику. Станьте премьер-министром в 2014 году, маневрируя и неофициально свергнув коллегу по Демократической партии Энрико Летта с поста лидера Италии. Сам Ренци отошел от власти спустя почти три года после того, как поставил свою популярность на неудачный конституционный референдум.

Теперь 46-летний экс-мэр Флоренции может свергнуть Конте. Премьер-министра часто обвиняют в ненадлежащем управлении кризисом с коронавирусом. Ренци говорит, что он следует только своей совести, и это требует больших политических затрат.

«Италия ФИФА не начала кризис», – подтвердил он на пресс-конференции на прошлой неделе.

Ренци, сенатор от итальянской партии ФИФА, поддержал Конте во время более раннего захвата власти Маттео Сальвини, лидером правой партии Лиги, которая была частью первого правительства Конте.

Новые опросы показывают, что младший партнер по коалиции Italia Viva пользуется поддержкой всего 2,4% респондентов по сравнению с 6,2% в начале партии. Italia Viva была создана в сентябре 2019 года, когда Ренци вышел из Демократической партии, которую он когда-то возглавлял. Он привел с собой двух членов кабинета министров, дав себе те рычаги влияния, которыми он пользовался на прошлой неделе.

ПРОДОЛЖИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ

После отставки министров ФИФА Италии Конте пытается заручиться поддержкой в ​​парламенте независимых законодателей. Он по-прежнему пользуется поддержкой Демократической партии и Движения пяти звезд, которые раскритиковали действия Ренци как безответственные.

Конте представит свое дело в Палату представителей в понедельник и в Сенат во вторник. После каждого показа будет проводиться голосование, что приравнивается к вотуму доверия.

Если он не получит достаточной поддержки, Конте, скорее всего, подаст об отставке президенту Италии Серджио Маттарелле. В этом случае может быть создано техническое правительство. Аналитики считают, что досрочные выборы – наименее вероятный исход из-за сложности проведения политической кампании и выборов во время пандемии. Есть также опасения, что правая оппозиция наберет силу и, возможно, возглавит новое правительство. Нынешнее большинство хотело бы, чтобы он продлился как минимум до января 2022 года, когда должен быть выбран новый президент.

Конте мог выжить и возглавить то, что станет его третьим правительством, заручившись достаточной поддержкой в ​​обеих палатах. По-прежнему возможно, что Italia Viva вернет себе поддержку.

Что поставлено на карту

Италия ожидает, что у нее будет 222 миллиарда евро (268 миллиардов долларов) в фондах восстановления экономики Европейского союза, которые будут использоваться, что является необходимыми фондами для модернизации страны и ее слабой экономики.

Хотя Конте получил широкую поддержку во время разрушительного турне по Италии с коронавирусом в первой половине 2020 года, трещины в его популярности проявились в самый смертоносный осенний период. Через четыре месяца после того, как правительство ввело многоуровневые ограничения, количество подтвержденных ежедневных инфекций по-прежнему остается неизменно высоким, а количество смертей из-за эпидемии в Италии, которое составляет 81 800 человек, является вторым по величине в Европе после Великобритании.

Правительство Конте также подвергается критике за закрытие средних школ во время пандемии, решение в основном связано с нехваткой транспорта, чтобы позволить социальное дистанцирование. Есть опасения, что в Италии не хватает медицинского персонала для проведения кампании вакцинации в стране.

Но в конечном итоге кризис был вызван, когда Конте представил план, согласно которому он должен был отвечать за управление фондами восстановления в Европейском союзе. Политический аналитик Вольфганг Пикколи назвал это «абсолютной ошибкой», поскольку он обосновал попытку Ренци восстановить свой «статус».

Итальянцы проявляют мало терпения в отношении политической борьбы, когда приоритетом страны является контроль над пандемией коронавируса и внедрение вакцин, которые, как многие надеются, положат конец давнему кошмару страны с коронавирусом. В новом опросе 42% итальянцев заявили, что не понимают, что вызвало недавние разногласия в правительстве.

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