Итало-российские космонавты, разделившиеся из-за Украины, совершили редкий выход в открытый космос

Поскольку напряженность вокруг Украины сохраняется, в четверг итальянский космонавт присоединился к российскому космонавту в редком проявлении единства во время выхода в открытый космос.

Итальянка Саманта Кристофоретти объединилась с россиянином Олегом Артемьевым для работы над новейшим роботом-манипулятором для Международной космической станции. 37-футовый (11-метровый) механический наконечник, предоставленный Европейским космическим агентством, был запущен на орбиту в российской лаборатории в июле прошлого года.

Недавно сменивший главу Российского космического агентства Дмитрий Рогозин на прошлой неделе пригрозил остановить монтажные работы, поставив под вопрос выходы в открытый космос. После вторжения России в Украину в феврале Европа отказалась от сотрудничества с Россией в миссии на Марс.

Несмотря на беспорядки на Земле, семь жителей космической станции неоднократно уверяли, что у них там все хорошо, как и команды управления полетами в Хьюстоне и Москве. Нынешний экипаж включает трех американцев, трех россиян и одного итальянца.

Российские космонавты обычно собираются вместе во время выхода в открытый космос, хотя астронавты НАСА и Европейского космического агентства иногда отваживались выходить вместе с ними много лет назад.

Прежде чем приступить к монтажным работам, Артемьев забросил в море один за другим 10 малых спутников для радиотехнического эксперимента. Каждый весил всего один фунт (полкилограмма) и медленно вращался при отпускании.

Первые шесть улетели целыми и невредимыми, а седьмой врезался в крыло и солнечный каркас космической станции. Артемьев сказал, что контакт был очень слабым. НАСА согласилось с тем, что опасений по поводу ущерба не было.

Российский диспетчер миссии призвал Артемьева быть более осторожным, и его тон голоса улучшился для последних трех спутников. Это был первый выход в открытый космос Кристофоретти, единственной женщины в составе астронавта Европейского космического агентства. Артемьев, командир станции, уже шесть раз работает в космосе.