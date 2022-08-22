Итальянец позирует для фото перед падением с высоты 200 метров.

Согласно сообщениям, итальянец сделал милое, улыбающееся фото со своей девушкой — всего за несколько минут до того, как он утонул на глубине до 650 футов, пытаясь достать мобильный телефон.
Андреа Мазетто, 30 лет, сделал снимок в субботу с живой любовницей Сарой Браганте, когда он поднялся на Алтарь Кнотто, валун в его родном городе под названием Ротцо из-за его сходства с алтарем.
В какой-то момент кто-то потерял телефон, и Маццетто разбился насмерть, сорвавшись со скалы, пытаясь достать его, сообщил полиции Corriere del Veneto, которая установила водопад на высоте 650 футов.
Спасатели прибыли к нему на вертолете, и он скончался на месте.
До этого Маццетто обновлял своих почти 2500 подписчиков в Instagram регулярными сообщениями во время прогулки с Браганте, которая позже поделилась своими улыбающимися селфи, сделанными за мгновение до того, как ее близкие скончались.
«Наша последняя чертова совместная фотография», — написала она вместе со снимком их восхождения к алтарю Кнотто.
«Ты всегда будешь со мной, мой маленький Дубай», — нежно написала она.
Маццетто регулярно публиковал фотографии без рубашки в Instagram, где он также выражал свою любовь к возлюбленной, которая позже увидит, как он разбился насмерть.
В первоначальных сообщениях говорилось, что он пытался забрать телефон своей девушки, но позже полиция сообщила местным СМИ, что упал телефон Мазетто.
По сообщениям местных СМИ, строительный подрядчик должен быть похоронен в среду.
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