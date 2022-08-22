Итальянец позирует для фото перед падением с высоты 200 метров.

Согласно сообщениям, итальянец сделал милое, улыбающееся фото со своей девушкой — всего за несколько минут до того, как он утонул на глубине до 650 футов, пытаясь достать мобильный телефон.

Андреа Мазетто, 30 лет, сделал снимок в субботу с живой любовницей Сарой Браганте, когда он поднялся на Алтарь Кнотто, валун в его родном городе под названием Ротцо из-за его сходства с алтарем.

«Наша последняя проклятая совместная фотография», — написала Сара Браганте, поделившись фотографией, которую она сделала с бойфрендом Андреа Мазетто за несколько минут до его смерти. @andreamazetto / Новости

Пара регулярно делилась историями в Instagram о своем росте и подъеме, прежде чем Маццетто упал насмерть. Newsflash

Прежде чем он разбился насмерть, Андреа Мазетто регулярно писал о своем субботнем приключении с подругой Сарой Браганте. @andreamazetto / Новости

В какой-то момент кто-то потерял телефон, и Маццетто разбился насмерть, сорвавшись со скалы, пытаясь достать его, сообщил полиции Corriere del Veneto, которая установила водопад на высоте 650 футов.

Спасатели прибыли к нему на вертолете, и он скончался на месте.

До этого Маццетто обновлял своих почти 2500 подписчиков в Instagram регулярными сообщениями во время прогулки с Браганте, которая позже поделилась своими улыбающимися селфи, сделанными за мгновение до того, как ее близкие скончались.

«Наша последняя чертова совместная фотография», — написала она вместе со снимком их восхождения к алтарю Кнотто.

«Ты всегда будешь со мной, мой маленький Дубай», — нежно написала она.

Сара Браганте поделилась тем, что она назвала «последним проклятым совместным фото».

@sara_bragante / Новости

Супруги регулярно публиковали признания в любви друг к другу.

@andreamazetto / Новости

@andreamazetto / Новости

Местные СМИ сообщили, что похороны Андреа Мазетто запланированы на среду. @andreamazetto / Новости

Маццетто регулярно публиковал фотографии без рубашки в Instagram, где он также выражал свою любовь к возлюбленной, которая позже увидит, как он разбился насмерть.

В первоначальных сообщениях говорилось, что он пытался забрать телефон своей девушки, но позже полиция сообщила местным СМИ, что упал телефон Мазетто.

По сообщениям местных СМИ, строительный подрядчик должен быть похоронен в среду.