Итальянская береговая охрана спасла рыболовецкое судно с более чем 500 мигрантами на борту

В субботу итальянская береговая охрана спасла более 500 мигрантов, которые ехали из Ливии на рыбацкой лодке.

539 мигрантов были обнаружены у побережья итальянского острова Лампедуза, когда их спасли официальные лица, BBC упомянул.

Врач «Врачей без границ» сообщил, что некоторые мигранты, по-видимому, подверглись физическому насилию.

В сообщении местных СМИ говорится, что итальянские чиновники выясняют, были ли мигранты несправедливо заключены в тюрьму во время пребывания в Ливии.

Мигранты, путешествующие из Ливии и Туниса, часто совершали опасное путешествие через воды в Европу, а итальянский остров является одним из основных европейских портов, куда мигранты прибывают по пути на континент.

Мигранты отправляются в путь, чтобы избежать конфликта в своих странах или в поисках лучшей жизни.

Мэр Лампедузы Тото Мартелло назвал это «одним из крупнейших высадок за последнее время», согласно BBC, ранее на остров прибыло 1000 мигрантов одновременно в течение нескольких часов в мае.

Ранее в этом месяце было около 400 иммигрантов из стран Ближнего Востока и Южной Азии. сохранен На двух лодках, принадлежащих неправительственным организациям, у побережья Туниса.

Свидетель Рейтер сказал, что лодка с мигрантами была опасно перегружена. Двигатель лодки остановился, и лодка начала наполняться водой.

Одно гуманитарное судно Sea-Watch 3 забрало 141 мигранта, а другое судно, получившее название Ocean Viking, забрало оставшиеся 253 человека.