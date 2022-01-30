Итальянские законодатели переизбрали Серджио Маттареллу президентом, сохранив при этом статус-кво

РИМ – После ядовитых и хаотичных закулисных переговоров итальянские законодатели в субботу переизбрали страну Нынешний президент Серджио Маттарелла сохранение статус-кво, избежание досрочных выборов и продление текущего периода стабильности в Италии при премьер-министре Марио Драги, который сам возжелал работу.
Но переизбрание упрямого 80-летнего Маттареллы после катастрофических шести дней тайных голосований, в ходе которых различные политические интересы внутри правящей коалиции не смогли сплотиться вокруг нового кандидата, выявило взломанная политика И рушащиеся союзы под покровом итальянского правительства национального единства.
В итальянской политике, вызывающей разногласия, нет ничего нового, но за выборами следили особенно внимательно, поскольку от их исхода зависело, останется ли г-н Драги, которому широко приписывают обеспечение стабильности в Италии в критическое время, или он станет жертвой политического хаос.
На частной встрече в субботу утром г-н Драги, которого многие считали иррациональным кандидатом на пост президента в течение семи лет, лично попросил г-на Маттареллу рассмотреть вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, поскольку политическая борьба за безрезультатные результаты голосования начала разгораться. институциональные деятели, такие как президент Сената и глава Секретной службы, две видные женщины, которые были предложены в качестве кандидатов только для того, чтобы быть отвергнутыми и подвергнутыми критике.
Г-н Драги вернулся со встречи, а затем позвонил лидерам правящей коалиционной партии, чтобы попытаться заключить сделку, по словам сотрудника офиса г-на Драги, который говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен обсуждать это публично.
Выбор мистера Маттареллы Это повысило вероятность того, что г-н Драги, бывший глава Европейского центрального банка, продолжит возглавлять правительство национального единства до выборов, запланированных на февраль 2023 года.
Участие г-на Драги в повседневных делах наверняка успокоит международные рынки, а также возглавит Европейский Союз в Брюсселе, который зависит от Италии в управлении сотнями миллиардов долларов в фондах восстановления после пандемии и продемонстрирует мудрость блока. опыт коллективной задолженности.
Сторонники г-на Драги предпочли бы, чтобы он был избран президентом, в надежде, что его непоколебимое влияние, даже в часто церемониальной роли президента, обеспечит стабильность в Италии после следующих выборов в стране, запланированных на 2023 год.
Но для них переизбрание г-на Маттареллы является вторым лучшим вариантом, потому что оно замораживает нынешнюю политическую ситуацию и оставляет открытой возможность того, что г-н Драги однажды продолжит подниматься в Квиринальский дворец, резиденцию президентов. Бывший дом пап.
Ходят слухи, что г-н Маттарелла может досрочно уйти в отставку после своего второго президентского срока и открыть путь следующему итальянскому парламенту для избрания г-на Драги в менее политически деликатное время. Чиновник в офисе г-на Драги сказал, что г-н Драги и г-н Маттарелла не обсуждали ничего подобного в субботу утром.
Г-н Маттарелла «признает, что это критическое время для Италии», — сказал Роберто Делемонте, эксперт по итальянской политической системе из Университета Луиса Гвидо Карли в Риме. «И что статус-кво необходимо поддерживать».
Большинство экспертов сходятся во мнении, что по мере приближения выборов политические амбиции и политические игры оппозиционных политических партий в правительстве будут все более затруднять правительству принятие мер, принятие нового законодательства или даже сохранение единства.
Г-н Маттарелла был впервые избран в 2015 году, когда тогдашний премьер-министр Маттео Ренци, тактик итальянской политики, защищал его и сыграл роль в блокировании других кандидатов на этой неделе. Родившийся в Палермо, Сицилия, г-н Маттарелла является младшим братом Берсанти Маттарелла, убитого мафией в 1980 году во время его пребывания на посту губернатора Сицилии.
Консервативный юрист, преподававший парламентское право в Палермо, бывший и будущий президент Италии был избран в парламент в 1983 году как член Христианско-демократической партии, которая контролировала Италию после войны, пока не рухнула после серии скандалов со взяточничеством в начале 1990-х. . Он работал в парламенте до 2008 года и занимал ряд высоких государственных постов при христианских демократах и последующих левоцентристских правительствах. В 2011 году он был избран парламентом в Конституционный суд Италии.
Как вождь, дедушка мистер Матарелла, с его белоснежными волосами и спокойными манерами, демонстрировал моральный авторитет. И он руководил им твердой рукой семь беспорядочных лет. Страна дико качалась слева направо и была избрана в число самых популистских и антиевропейских парламентов в Европе, прежде чем снова была преобразована в ключевой институт под руководством г-на Драги, которого лично привел г-н Маттарелла, чтобы положить конец правительству. кризис прошлого года.
После того, как популисты одержали крупную победу на выборах 2018 года, г-н Маттарелла заблокировал формирование правительства, которое он считал неконституционно антиевропейским, что побудило лидеров Движения пяти звезд, выступающих против истеблишмента, призвать к его импичменту.
Признаком того, насколько умеренной является итальянская политика вокруг г-на Драги, является то, что те же самые лидеры призвали сегодня своих последователей голосовать за г-на Маттареллу. Но голосование также продемонстрировало подавляющую личную заинтересованность депутатов в избежании досрочных выборов. Многие нынешние и бывшие пятизвездочные члены, вероятно, будут стоить им работы и пенсий.
Г-н Маттарелла неоднократно давал понять, что не хочет оставаться на работе и переносить свои вещи в новую квартиру в Риме. На этой неделе итальянские политики и журналисты обменялись мемами, на которых видно, как Маттарелла отвечает на телефонные звонки и делает вид, что его нет дома, или связывает простыни вместе, чтобы ускользнуть из окна президентского дворца.
Но хаотичная неделя показала, как трудно итальянским сторонам договориться о ком-то еще. Правоцентристская коалиция страны, пришедшая на выборы в надежде поиграть мускулами, оставила ее слабой, раненой и воюющей друг с другом.
Маттео Сальвини, лидер Национальной лиги, который надеялся, что выборы станут демонстрацией силы правоцентристов, и его роль де-факто лидера закончилась политической кровью. Предложенных им кандидатов достаточно, чтобы сформировать футбольную команду, Он никуда не ушел и в конце концов поддержал появление мистера Маттареллы.
Сильвио Берлускони, который надеялся стать президентом, прежде чем снять свою кандидатуру незадолго до начала голосования, наложил вето на пост президента Драги, поскольку это подвергнет риску правительство. Он поддерживал г-на Маттареллу, как и г-н Ренци и Демократическую партию, которую он когда-то возглавлял. Нынешний лидер Энрико Летта назвал результат «идеальным».
Но процесс был совсем другим. В течение нескольких дней соперничающие политические партии прибегали к всевозможным тактикам, чтобы преследовать свои узкие интересы, одержать верх или защититься от партийных кандидатов. Не было слышно ни одного предложения о политике или содержании, поскольку неделя превратилась в клинику или сносное дерби политики чистой власти. Законодатели тактически воздерживались от голосования и выдвигали символических кандидатов, используемых для оценки сплоченности их избирательных блоков. Они рассчитали время своих избирателей, чтобы убедиться, что они не написали имена в пустых бюллетенях. Они публично предлагали то, что они назвали заслуживающими доверия кандидатами, с намерением лишить этих кандидатов шансов, просто озвучив их имена.
В четверг победный порог упал до 505 голосов абсолютным большинством, и напряженность возросла.
Пятница, мистер Сальвини, Он пытался выдвинуть кандидатуру своего политического союзника, Марии Элизабетты Альберти Казеллати, президента Сената, несмотря на угрозы со стороны либералов и его номинальных партнеров по Коалиции национального единства, что это приведет к краху правительства.
Ее кандидатура не прошла, и ее партия проголосовала против нее. Импульс начал двигаться в сторону Маттареллы, но в пятницу вечером отчаянные политики, в том числе ожесточенный экс-премьер-министр Джузеппе Конте, которого г-н Маттарелла сменил на г-на Драги, выразили свою поддержку публичному кандидату. Этот шаг был полностью истолкован как последняя силовая игра и привел только к новым политическим потерям.
Но в субботу все эти маневры, казалось, закончились, и члены правительства национального единства, включая г-на Конте, решили оставить все как есть, с г-ном Маттареллой в качестве президента и г-ном Драги в качестве премьер-министра. Но все тоже выглядело иначе. Выборы оказали негативное влияние.
Летта, лидер Демократической партии, заявил, что разоблачил «тупиковую политическую систему». Это не работает».
Элизабетта Поволедо И Гайя Пианиджиани Участие в подготовке отчетов.
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