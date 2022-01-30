Итальянские законодатели переизбрали Серджио Маттареллу президентом, сохранив при этом статус-кво

РИМ – После ядовитых и хаотичных закулисных переговоров итальянские законодатели в субботу переизбрали страну Нынешний президент Серджио Маттарелла сохранение статус-кво, избежание досрочных выборов и продление текущего периода стабильности в Италии при премьер-министре Марио Драги, который сам возжелал работу.

Но переизбрание упрямого 80-летнего Маттареллы после катастрофических шести дней тайных голосований, в ходе которых различные политические интересы внутри правящей коалиции не смогли сплотиться вокруг нового кандидата, выявило взломанная политика И рушащиеся союзы под покровом итальянского правительства национального единства.

В итальянской политике, вызывающей разногласия, нет ничего нового, но за выборами следили особенно внимательно, поскольку от их исхода зависело, останется ли г-н Драги, которому широко приписывают обеспечение стабильности в Италии в критическое время, или он станет жертвой политического хаос.

На частной встрече в субботу утром г-н Драги, которого многие считали иррациональным кандидатом на пост президента в течение семи лет, лично попросил г-на Маттареллу рассмотреть вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, поскольку политическая борьба за безрезультатные результаты голосования начала разгораться. институциональные деятели, такие как президент Сената и глава Секретной службы, две видные женщины, которые были предложены в качестве кандидатов только для того, чтобы быть отвергнутыми и подвергнутыми критике.