Итальянский Ла Скала открыл сезон украинским протестам

Самый известный оперный театр Италии, Театр Ла Скала, открыл свой новый сезон в среду русской оперой «Борис Годунов» на фоне протестов украинцев, что это культурное событие является пропагандистской победой Кремля во время вторжения России в страну. Украина .

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время своего первого культурного мероприятия после вступления в должность посетила премьеру оперы «Ла Скала» в Милане, присоединившись к президенту Италии Серджио Маттарелле и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в королевской ложе.

Группа из примерно 30 украинцев собралась у сцены, чтобы выразить протест против демонстрации русской культуры, в то время как президент Владимир Путин ведет войну, основанную на отрицании уникальной культуры Украины. Их держали вокруг главной площади, подальше от любого взаимодействия с встречными высокопоставленными лицами и официальными лицами.

Отвечая на вопрос о несогласии украинцев с вниманием к российской культуре, поскольку война продолжается уже десятый месяц, фон дер Ляйен похвалила украинцев как «замечательных, смелых и мужественных людей», но сказала, что российскую культуру не следует путать с Путиным.

«Мы не должны позволить Путину все это разрушить», — сказала фон дер Ляйен, имея в виду великих русских писателей и композиторов, в том числе Модеста Петровича Мусоргского, автора «Бориса Годунова». Она добавила: «полная солидарность с нашими друзьями в Украине, и давайте убедимся, что мы вместе».

Поддерживая поддержку Италии Украины в защите от российской агрессии, Мелони стремился провести границу между культурой и политикой.

«Мы ничего не имеем против русского народа, русской истории, русской культуры», — сказал Мелони. «Мы имеем что-то против тех, кто сделал политический выбор в пользу вторжения в суверенную страну».

Письмо протеста украинского консула в Милане и ходатайство украинских эмигрантов не смогли убедить театр отказаться от «Бориса Годунова». Официальные лица Ла Скала говорят, что маэстро дирижер Риккардо Чили выбрал оперу открытия сезона 2022/23 три года назад по предложению российского басиста Эльдара Абдразакова.

Абдуразаков исполнил главную роль, дирижируя преимущественно русским составом вместе с хором Ла Скала, когда он дал премьеру своего шестого сезона Ла Скала.

Чиновники Ла Скала заявили, что уже слишком поздно заменять давно находящуюся в разработке постановку, и заявили, что опера Мусоргского, основанная на пьесе русского драматурга Александра Пушкина, раскрывает разрушительную цену, которую русский царь заплатил за абсолютную власть.

«В произведении «Борис Годунов» мы не занимаемся пропагандой Путина. Это великий шедевр истории искусства, — заявил во время недавней пресс-конференции генеральный директор Ла Скала Доминик Майер. — Нам нужно видеть разницу». между реальной политической ситуацией и Россией.

Украинских организаторов протеста это не убедило.

Я не знаю, почему итальянцы склонны думать, что русская культура не имеет ничего общего с русским правительством или русским народом. Об этом сообщила Валерия Кальченко, уроженка украинского города Харькова. и давний житель Милана, организовавший акцию протеста.

Она отметила, что Польская национальная опера в Варшаве отменила запланированные на апрель представления самой оперы всего через несколько дней после вторжения России в Украину в конце февраля, сославшись на страдания украинского народа. . Она рассмотрит возможность постановки оперы в мирное время.

«Они могли бы поступить так же, потому что у «Ла Скала» в начале войны было девять месяцев, чтобы заменить оперу на итальянскую. Недостатка в ней нет», — сказал Кальченко.

Хотя она ценила поддержку Италии Украины в войне, она настаивала на том, чтобы постановка русской оперы Первой итальянской государственной оперой сыграла роль в усилиях российской пропаганды. .

Российские СМИ широко сообщали о планах Ла Скала открыть сезон спектаклем «Борис Годунов», а государственное телевидение присутствовало на премьере. Они процитировали заместителя министра культуры Италии Витторио Сгарби, который назвал глупыми требования Украины отменить парад. Некоторые также процитировали комментарии дирижера Чили, который сказал, что отмена Пушкина и Мусоргского будет равносильна отмене Данте и Шекспира, и утверждал, что политика не должна преобладать над культурой.

Руководство «Ла Скала» подтвердило свою поддержку Украины, включая концерт, на котором было собрано 400 000 евро (421 000 долларов). Ла Скала также был первым театром на Западе, который разорвал отношения с русским дирижером Валерием Гергиевым, который был помолвлен с миланским театром, когда началась война, после того, как не выразил своего стремления к мирному урегулированию.

«Борис Годунов» ранее дирижировал в Ла Скала Артуром Тосканини и Клаудио Аббадо.

Вечеринка открытия сезона, которая проходит 7 декабря в праздник миланского покровителя Святого Амвросия, является одним из самых важных событий в европейском культурном календаре, часто вызывая протесты, направленные на то, чтобы привлечь внимание банкиров, чиновников и политиков.

Следуя этой традиции, протестующие против изменения климата рано утром в среду облили краской колонны оперного театра, призывая к более срочным действиям по сдерживанию изменения климата. Краску сняли быстро.

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