Итальянский производитель цемента Buzzi отрицает финансирование войны России на Украине

РИМ, 10 марта (Рейтер) — Итальянский производитель цемента Buzzi Unicem (BZU.MI) в пятницу отверг «клеветнические» обвинения в том, что он финансировал войну России против Украины через российскую дочернюю компанию.

Компания сделала заявление в своем заявлении через два дня после того, как Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) внесло ее в черный список за ведение бизнеса в России.

После объявления акции Buzzi упали на 7% на Миланской фондовой бирже в четверг, увеличившись более чем на 4,5%. К 13:26 по Гринвичу в пятницу они выросли на 2%.

«С начала февраля в отношении Bussi Unichem развернута клеветническая кампания, направленная на подрыв репутации компании», — говорится в заявлении итальянской группы.

Украинские официальные лица и представители НАПК не были немедленно доступны для комментариев.

Как было объявлено в прошлом году, Buzzi заявила о прекращении «всего оперативного участия в деятельности дочерней компании SLK Cement в России».

В то время он приостановил «все стратегические инициативы и инвестиции» в России.

Что касается SLK Cement, то это «компания с российским гражданством, работающая исключительно в этой стране и, следовательно, подпадающая под действие внутреннего законодательства», — сказал Бусси.

«Уплата налогов и мобилизация личного состава в армию — это не дискреционные решения, а юридические обязательства в рамках российской юрисдикции», — добавил он.

В серии твитов НАПК Украины заявило, что добавило Buzzi Unicem в свой список «международных спонсоров войны» из-за его деятельности в так называемой «Buzzi Russia».

«Buzzi Russia сотрудничает с Минобороны России и поставляет свою продукцию крупнейшим государственным компаниям, таким как «Роснефть», руководство которой находится под экономическими санкциями, и «Росатом», причастная к ядерным угрозам на Запорожской АЭС», — сообщили в украинской компании.

Россия была четвертым по величине рынком для Buzzi в прошлом году после США, Италии и Германии, показали результаты компании за прошлый месяц.

Несмотря на снижение объемов продаж, выручка на российском рынке составила 290,4 млн евро (308,72 млн долларов США), что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при неизменном обменном курсе.

Это сопоставимо с глобальным объемом продаж группы менее 4 миллиардов евро.

В Украине, где в прошлом году продажи сократились вдвое до 60 миллионов евро, по словам Буцци, они продолжаются, «несмотря на значительные финансовые потери» из-за вторжения России.

(1 доллар = 0,9406 евро)

Репортаж Алвиса Армеллини, Эмилии Ситхол-Мадарис, редактирование Кирстен Донован

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