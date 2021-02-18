ИТМО: Образ недели: Культура клеток in vitro | Образование Индии, Новости образования Индии, Новости образования





На изображении, напоминающем планету, запечатлены образцы периодически расположенных паттернов фосфата кальция, которые исследователи ИТМО будут использовать для выращивания новых клеток и изучения их поведения.

Образец основан на агаре, который является вегетарианским заменителем желатина и состоит из смеси сахаров. Этот материал помогает ученым создавать периодический узор, то есть черные линии, видимые на изображении. Они образованы из фосфата кальция, основного неорганического компонента наших костей и зубов.

После стерилизации клетки могут быть имплантированы в образец, чтобы ученые могли изучить особенности их роста и дифференциации по образцам фосфата кальция с различными структурами и свойствами.

«Образно говоря, это будущий ученый, которого мы заполним клетками. То, что кажется маленькой лункой в ​​микропланшете, на самом деле представляет собой совершенно новую вселенную, – говорит Светлана Оласевич, доцент Университета ИТМО.

Изображение было получено с помощью инвертированного микроскопа MicroMed I LUM в рамках проекта Российского научного фонда № 19-79-10244 «Системы микродозирования и микропереработки для биомедицинских целей на основе мягкопористого диоксида титана, модифицированного несколькими электролитными пленками».