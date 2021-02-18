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ИТМО: Образ недели: Культура клеток in vitro | Образование Индии, Новости образования Индии, Новости образования

18 февраля, 2021
Marfa Fedoroa


На изображении, напоминающем планету, запечатлены образцы периодически расположенных паттернов фосфата кальция, которые исследователи ИТМО будут использовать для выращивания новых клеток и изучения их поведения.

Образец основан на агаре, который является вегетарианским заменителем желатина и состоит из смеси сахаров. Этот материал помогает ученым создавать периодический узор, то есть черные линии, видимые на изображении. Они образованы из фосфата кальция, основного неорганического компонента наших костей и зубов.

После стерилизации клетки могут быть имплантированы в образец, чтобы ученые могли изучить особенности их роста и дифференциации по образцам фосфата кальция с различными структурами и свойствами.

«Образно говоря, это будущий ученый, которого мы заполним клетками. То, что кажется маленькой лункой в ​​микропланшете, на самом деле представляет собой совершенно новую вселенную, – говорит Светлана Оласевич, доцент Университета ИТМО.

Изображение было получено с помощью инвертированного микроскопа MicroMed I LUM в рамках проекта Российского научного фонда № 19-79-10244 «Системы микродозирования и микропереработки для биомедицинских целей на основе мягкопористого диоксида титана, модифицированного несколькими электролитными пленками».

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