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Итоги боя Канело Альвареса и Дмитрия Бевола, лучшие моменты: чемпион России огорчил мексиканскую звезду

8 мая, 2022
Boleslava Sokolova

Высокие амбиции Канело Альвареса, наконец, настигли его в субботу, когда он встретился со Стерлингом Кингом в форме непобежденного чемпиона в полутяжелом весе Дмитрия Бевола.

Альварес (57-2-2, 39 КО), чемпион из четырех команд, нанес самый низкий результат в карьере — 84 удара в сумме 12 раундов, поскольку Бевол (20-0, 11 КО) полагался на свою защиту и точные удары. от раздражения единогласным решением судей на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Все трое судей оценили Бевол со счетом 115–113 в, казалось бы, бесконкурентном бою, в то время как CBS Sports набрала для Бевола 119–109 баллов.

«Прости, что разрушил твои планы. [for a fall trilogy fight against] — Возможно, Геннадий Головкин, — сказал Бевол. Поздравления [Alvarez]Он великий герой, и я уважаю его. Но если вы не верите в себя, что вы делаете? Вы ничего не проверите. Я думаю, и моя команда верит в него».

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Через шесть месяцев после того, как он стал первым абсолютным чемпионом в среднем весе эпохи четырех поясов, Альварес вернулся в вес 175 фунтов впервые после завоевания титула WBC нокаутом у Сергея Ковалева в 2019 году. После перехода в супертяжелый вес Альварес не смог пробить техническую мощь Бевола, бывшей звезды российского любителя, чья сила сокрушала атаки его противников.

Удар Бевола все время был в режиме ожидания, и он неизменно отвечал на любой одиночный удар, который Альварес наносил чистыми сетами в ответ. Бевол позволил Альваресу стоять на близком расстоянии перед собой, но не дал ему достаточно чистой зоны удара, на которую он мог бы приземлиться.

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Большая часть повреждений Альвареса была нанесена левому плечу и руке Бевола, который оставался устойчивым за своей высокой защитой.

«Я чувствовал его силу. Как вы можете видеть по моей руке, он ударил меня по руке, но не по голове», — сказал Бевол. «Ему лучше. У него была хорошая скорость и сила. Возможно, его ошибка заключалась в том, что он наносил только сильные удары. После сильных ударов он расслаблялся и уставал.
«Я чувствовал себя прекрасно. Это был самый важный бой в моей карьере, и я наслаждался этим боем. Когда люди освистывали меня, это придавало мне больше энергии».

По данным CompuBox, Альварес, единственное предыдущее поражение которого от Флойда Мейвезера произошло в 2013 году, нанес всего 17% своих ударов против Бевола и потерпел поражение с разницей 152 против 84.

«Он великий чемпион, — сказал Альварес. — Иногда в боксе ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Сегодня я проиграл, а он выиграл». «Он действительно хороший боец. Он боец ​​от и до. Я также чувствовал его силу. Для него это была хорошая победа».

После боя Альварес поделился надеждами на реванш, к которому Бевол, казалось, был готов.

«Матч-реванш? Нет проблем. Давайте поговорим о матче-реванше», — сказал Бевол. «Я пошел на этот бой, потому что мне просто нужен был шанс, и я ценю этот шанс. Я снова готов к матчу, я просто хочу убедиться, что я выиграю, и теперь со мной будут обращаться как с героем».

В другом месте карты Монтана Лав одержал победу единогласным решением судей над Габриэлем Голлазом в бою, в котором оба мужчины упали в первых нескольких раундах. Однако остальная часть матча не достигла такого же уровня азарта. Шахрам Гясов также получил решение против Кристиана Гомеса, а перспективный Марк Кастро продолжил свое развитие победой над Педро Винсенте.

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CBS Sports будет с вами всю ночь в Лас-Вегасе, поэтому обязательно следите за результатами и основными моментами ниже.

Карточка боя Альварес – Бевол, результаты

  • Дмитрий Бевол (к) поб. Сауль «Канело» Альварес единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113)
  • Монтана любовь деф. Габриэль Голас единогласным решением судей (114-112, 114-112, 114-112)
  • Шахрам Гясов победил. Кристиан Гомес единогласным решением судей (99-88, 99-88, 98-89)
  • Марк Кастро поб. Педро Висенте единогласным решением судей (60-54, 60-54, 60-54)
  • Чжилей Чанг поб. Скотт Александер нокаутом в первом раунде

Счетная карта Альварес против Бевол

Альварес 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 109
Бевол (с) 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 119

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