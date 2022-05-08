Итоги боя Канело Альвареса и Дмитрия Бевола, лучшие моменты: чемпион России огорчил мексиканскую звезду

Высокие амбиции Канело Альвареса, наконец, настигли его в субботу, когда он встретился со Стерлингом Кингом в форме непобежденного чемпиона в полутяжелом весе Дмитрия Бевола.

Альварес (57-2-2, 39 КО), чемпион из четырех команд, нанес самый низкий результат в карьере — 84 удара в сумме 12 раундов, поскольку Бевол (20-0, 11 КО) полагался на свою защиту и точные удары. от раздражения единогласным решением судей на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Все трое судей оценили Бевол со счетом 115–113 в, казалось бы, бесконкурентном бою, в то время как CBS Sports набрала для Бевола 119–109 баллов.

«Прости, что разрушил твои планы. [for a fall trilogy fight against] — Возможно, Геннадий Головкин, — сказал Бевол. Поздравления [Alvarez]Он великий герой, и я уважаю его. Но если вы не верите в себя, что вы делаете? Вы ничего не проверите. Я думаю, и моя команда верит в него».

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Через шесть месяцев после того, как он стал первым абсолютным чемпионом в среднем весе эпохи четырех поясов, Альварес вернулся в вес 175 фунтов впервые после завоевания титула WBC нокаутом у Сергея Ковалева в 2019 году. После перехода в супертяжелый вес Альварес не смог пробить техническую мощь Бевола, бывшей звезды российского любителя, чья сила сокрушала атаки его противников.

Удар Бевола все время был в режиме ожидания, и он неизменно отвечал на любой одиночный удар, который Альварес наносил чистыми сетами в ответ. Бевол позволил Альваресу стоять на близком расстоянии перед собой, но не дал ему достаточно чистой зоны удара, на которую он мог бы приземлиться.

Большая часть повреждений Альвареса была нанесена левому плечу и руке Бевола, который оставался устойчивым за своей высокой защитой.

«Я чувствовал его силу. Как вы можете видеть по моей руке, он ударил меня по руке, но не по голове», — сказал Бевол. «Ему лучше. У него была хорошая скорость и сила. Возможно, его ошибка заключалась в том, что он наносил только сильные удары. После сильных ударов он расслаблялся и уставал.

«Я чувствовал себя прекрасно. Это был самый важный бой в моей карьере, и я наслаждался этим боем. Когда люди освистывали меня, это придавало мне больше энергии».

По данным CompuBox, Альварес, единственное предыдущее поражение которого от Флойда Мейвезера произошло в 2013 году, нанес всего 17% своих ударов против Бевола и потерпел поражение с разницей 152 против 84.

«Он великий чемпион, — сказал Альварес. — Иногда в боксе ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Сегодня я проиграл, а он выиграл». «Он действительно хороший боец. Он боец ​​от и до. Я также чувствовал его силу. Для него это была хорошая победа».

После боя Альварес поделился надеждами на реванш, к которому Бевол, казалось, был готов.

«Матч-реванш? Нет проблем. Давайте поговорим о матче-реванше», — сказал Бевол. «Я пошел на этот бой, потому что мне просто нужен был шанс, и я ценю этот шанс. Я снова готов к матчу, я просто хочу убедиться, что я выиграю, и теперь со мной будут обращаться как с героем».

В другом месте карты Монтана Лав одержал победу единогласным решением судей над Габриэлем Голлазом в бою, в котором оба мужчины упали в первых нескольких раундах. Однако остальная часть матча не достигла такого же уровня азарта. Шахрам Гясов также получил решение против Кристиана Гомеса, а перспективный Марк Кастро продолжил свое развитие победой над Педро Винсенте.

CBS Sports будет с вами всю ночь в Лас-Вегасе, поэтому обязательно следите за результатами и основными моментами ниже.

Карточка боя Альварес – Бевол, результаты

Дмитрий Бевол (к) поб. Сауль «Канело» Альварес единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113)

Монтана любовь деф. Габриэль Голас единогласным решением судей (114-112, 114-112, 114-112)

Шахрам Гясов победил. Кристиан Гомес единогласным решением судей (99-88, 99-88, 98-89)

Марк Кастро поб. Педро Висенте единогласным решением судей (60-54, 60-54, 60-54)

Чжилей Чанг поб. Скотт Александер нокаутом в первом раунде

Счетная карта Альварес против Бевол