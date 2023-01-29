Итоги: вот что на данный момент думают о GoldenEye 007 онлайн-игроки

заводиться Субреддит Nintendo Switch Были также некоторые разговоры о настройке управления, но другие просто рады возвращению культового шутера:

BBQQA — «Я до сих пор чувствую себя хорошо, что это произошло. В течение многих лет мы с друзьями жаловались, что никогда не увидим этого в недавнем выпуске, и что он застрянет в аду с правами на интеллектуальную собственность. Но каким-то образом это произошло. , Я не думаю, что молодое поколение действительно понимает влияние этой игры или насколько вероятно, что это произойдет на Switch и Xbox. Это безумие. «

Odie_Odie: «Я все еще играю в Goldeneye на своем N64 каждый год и играю в нее несколько часов на выходных, прежде чем снова убрать свою систему, и я должен сказать, что элементы управления не так уж плохи. Они очень похожи на оригинал. Я думаю, что многие люди понимают, что им не нравится Goldeneye из-за элементов управления. Они всегда были там, лол».

MillwrightWF — «…просто отказ от ответственности за старшее поколение миллениалов, так что агент 007 был важной частью моего взросления. Прежде всего, я позволил своему сыну, одержимому Fortnite, играть, а затем мой стиль полностью разрушал меня в Fortnite. И все такое, что где это происходит. Это включено. Ха-ха, в этой игре нет зданий, сынок, и я вынимал ее несколько раз. Но как только он удалил элементы управления, он захотел продолжать играть! Выглядит хорошо. оригинал. С нетерпением жду возможности получить больше от завтрашнего дня ».

участие в Нинтендо Лайв на меня

Вот что получилось у сообщества на родственном сайте Чистый Xbox Вот что он сказал о версии игры для Xbox:

Gamecuber — «Как ветеран оригинальной игры из прошлого, эта версия работает лучше, чем когда-либо. Современная система контроллера Xbox справляется с этим в настоящем. Я ненадолго попробовал версию Switch с оригинальной компоновкой управления, и ясно, что она будет пользу от контроллера Actual N64. Версия для Xbox прекрасно воспроизводилась с помощью двух джойстиков».

поки — «Прошлой ночью и сегодня утром прошли кампанию на сложности «Агент» на Switch. Только что попробовали несколько уровней на Xbox и подумали, что на Switch они чувствуют себя лучше, хотя они требовали небольшого сброса кнопки».

Сахарный ЧерепМ — «Мне нравится это, но я не могу отрицать, что фактор ностальгии (и сила) в этом силен. Все еще весело после всех этих лет».

Техно 92 ЛФК — «Нет сомнений, что я и другие люди хотели бы увидеть аркадную версию Xbox Live, поэтому я не понимаю, почему этой версии не существует, может быть, кто-то здесь знает? Тем не менее, удивительно видеть это на Xbox. консоли и с обновленными элементами управления».

Вы также можете проверить файл Чистые впечатления от команды Xbox Если вам интересно узнать больше о версии для Xbox, обязательно ознакомьтесь с нашим обновленным обзором версии Nintendo Life для Switch: