Итоги: вот что фанаты Switch говорят о демо-версии Pikmin 4

Недавно средства массовой информации смогли приступить к работе с предстоящим выпуском Pikmin 4. До сих пор он был хорошо принят, многие СМИ хвалили его доступность, а также расширяли мир Pikmin всевозможными захватывающими новыми способами.

Nintendo, как вы могли видеть вчера, сейчас начинает выпускать демоверсию. Теперь, когда у геймеров Switch было немного времени, чтобы изучить игру в течение целого дня и даже опробовать другие части игры, мы решили собрать пошаговое руководство и просто поделиться некоторыми впечатлениями.

Вот лишь несколько комментариев о шоу Pikmin 4 (из социальных сетей):

Я, когда нажимаю «Спасибо за завершение предложения Pikmin 4!» Спустя 3 часа радости и детского удивления (даже забыл, что играю в демку) pic.twitter.com/a20jA2aLeX— Джеймс Галлицио 🔜 AX (@thesweet) 29 июня 2023 г.

Демоверсия Pikmin 4 начинается медленно, и в ней гораздо больше симпатичных охранников для новичков, чем в предыдущих частях. Но я вижу, что делает команда, и как только вы очистите вступление, оно начинает ощущаться как традиционная игра Pikmin. Мне осталось желать большего, поэтому я с нетерпением жду полного матча. pic.twitter.com/sipvhDeLDx — Райли Литтл 29 июня 2023 г.

4. Пикмин шоу завершено Удалось получить синего пикмина в последнюю секунду, получил в общей сложности 2700+ Sparkleum, прошел 82% первого места. думаю игра будет хорошей pic.twitter.com/yJlKXkrW2h — Мариотик (@2Mariotic) 29 июня 2023 г.

Только что завершил все, что можно сделать в демо-версии Pikmin 4 (это может длиться 6 часов, если вы просто избегаете искры). Если не считать некоторых незначительных основных изменений, которые только разозлили бы пикбумеров, эта игра потрясающая, и я очень рад сыграть в нее больше, когда полная версия выйдет 20 июля. pic.twitter.com/RcntWrCTe8— Мохтар (Чупи Чуси) 29 июня 2023 г.

Pikmin 4… на самом деле невероятен 😍 Демонстрация длилась более 2 часов, и мы с Дасти наслаждались каждой секундой! ✨ Я действительно в восторге от этой игры! pic.twitter.com/Ttuoq69ZTG— AshsCozyCorner (Пепельный уголок) 29 июня 2023 г.

Презентация Pikmin 4 просто прекрасна. Мне нравится, что на этот раз вы собираете случайные предметы, такие как GBASP (или «Камень развития») вместо фруктов. Ждем полную версию игры в следующем месяце pic.twitter.com/1tP7HqUW9D— Слезы Королевства Грэма (BabyCorsola) 29 июня 2023 г.

Вот и все демо Pikmin 4! Спасибо, что проверили это вместе со мной Мне было так весело, и я не могу дождаться, чтобы проверить полную игру, когда она будет выпущена! Вы можете поспорить, что это будет случайный матч для меня pic.twitter.com/FuFbesroDt — Джорджи Сансет ⛺️ Уютный кемпер (@GeorgieSunset) 30 июня 2023 г.

Как отмечалось ранее, вы сможете импортировать данные сохранения из демоверсии в полную версию игры. И если вы выполните его, вы получите «особые награды» в приложении для смарт-устройств Pikmin Bloom. Вы можете увидеть наши впечатления Nintendo Life от Pikmin 4 в наших руках по адресу: