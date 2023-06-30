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Итоги: вот что фанаты Switch говорят о демо-версии Pikmin 4

30 июня, 2023
Artem Sokolov
Изображение: Нинтендо

Недавно средства массовой информации смогли приступить к работе с предстоящим выпуском Pikmin 4. До сих пор он был хорошо принят, многие СМИ хвалили его доступность, а также расширяли мир Pikmin всевозможными захватывающими новыми способами.

Nintendo, как вы могли видеть вчера, сейчас начинает выпускать демоверсию. Теперь, когда у геймеров Switch было немного времени, чтобы изучить игру в течение целого дня и даже опробовать другие части игры, мы решили собрать пошаговое руководство и просто поделиться некоторыми впечатлениями.

Вот лишь несколько комментариев о шоу Pikmin 4 (из социальных сетей):

Как отмечалось ранее, вы сможете импортировать данные сохранения из демоверсии в полную версию игры. И если вы выполните его, вы получите «особые награды» в приложении для смарт-устройств Pikmin Bloom. Вы можете увидеть наши впечатления Nintendo Life от Pikmin 4 в наших руках по адресу:

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