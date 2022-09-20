Итоги: комментарии возвращаются к острову обезьян

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Сентябрь был полон всевозможных анонсов и новых игр, таких как Взвод 3. Чтобы отпраздновать «День пирата», на Nintendo Switch теперь доступна еще одна игра. Вернемся к острову обезьян.

Да, это очередная большая запись в приключенческой серии Monkey Island прибыла! Станьте свидетелем возвращения Гайбраша Трипвуда с новым чувством юмора и художественным стилем. Критики критикуют сейчас, каков вердикт? Читай дальше что бы узнать!

Ахой! Вернитесь на остров обезьян из Встроить твит Теперь доступно в Steam и Nintendo Switch! Наслаждайтесь неожиданным и захватывающим возвращением легендарной серии и наслаждайтесь каждой минутой, пираты-подражатели! pic.twitter.com/g7U00jvA33 — Devolver to Monkey Island (devolverdigital) 19 сентября 2022 г.

Примечание. Многие из этих обзоров предназначены для ПК, и со временем мы добавим несколько обзоров Nintendo Switch.

начать с IGNдал игре 9/10, охарактеризовав ее как «развлечение для предприимчивых геймеров»:

Ожидается, что «Возвращение на остров обезьян» будет наполнено продуманными головоломками, веселыми диалогами и запоминающимися персонажами. Но когда создатель сериала Рон Гилберт впервые с 1991 года возвращается в кресло режиссера сериала, он неожиданно приносит много души, тоже. Это весело. Авантюрные игроки.

игрок Я дал версии для ПК 4,5/5 звезд, отметив, что это было все, что вы хотели, «и даже больше»:

«Возвращение на остров обезьян — это все, что я хотел, и даже больше. Глупый юмор с множеством достойных отцов шуток, головоломки, которые одновременно разочаруют и порадуют вас, и милые возвраты на каждом углу, и все это без особых усилий весело. Это почти как если бы Остров обезьян наслаждался Удобно пройти полный круг с этим названием во многих отношениях, однако я не могу не быть эгоистичным и хочу больше Гайбраша от Гилберта. В альбоме для вырезок еще есть место для новых приключений, и если нам повезет, мы, вероятно, не будем следующего названия ждать 30 лет.

Игровое место Ставлю ему 9/10, подчеркивая «фан-сервис» вернувшихся игроков:

Вернувшиеся игроки будут в восторге от фан-сервиса и знакомого чувства тепла, которое пронизывает весь опыт, но все же стремится сделать себя немного дружелюбнее для начала.Нет никаких сомнений в том, что некоторые элементы были бы потеряны без этой многолетней связи, но имея историю с сериал не нужен. Чтобы насладиться последним приключением Гайбраша в Трипвуде. «Возвращение на остров обезьян» рассказывает поучительную и убедительную историю о гниющих утесах, которая должна понравиться всем, кто ищет большое приключение в открытом море».

Арс ТехникаРецензент сказал, что нужно было играть:

«Я начал Вернемся к острову обезьян Я думал, что эта игра будет просто веселым, расслабляющим возвращением к классике, но я покинул остров, думая, что играл в освежающую игру, без сомнения. Это необходимо Игра. Игра, которая использует взаимодействие, чтобы говорить с человеческой душой так, как не смог бы ни один фильм или книга. Мне нравится Вернемся к острову обезьянИ я очень рад, что ты тоже узнаешь ее секреты».

И РокБумагаДробовик Ему это тоже понравилось, он отметил, что он «хорошо» показал тип «укажи и щелкни»:

«Я думаю, что это одна из лучших игр типа «укажи и щелкни», которую можно подарить кому-то в 2022 году, чтобы доказать, что игры «укажи и щелкни» хороши. Но я также достаточно самосознателен, чтобы знать, что мне не очень понравилось бы возвращаться на остров обезьян. если бы у меня не было истории с серией». Но у меня была. Так что я была. Йо-хо-хо, и бутылка веселый. «

Вы бы добавили Return To Monkey Island в свою коллекцию Nintendo Switch? Расскажите нам ниже.