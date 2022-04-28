Итоги: обзоры на Nintendo Switch Sports

На этой неделе релиз Нинтендо Переключатель Спорт — Следите за популярными Мы Спорт Игра вышла в 2006 году.

Последнее издание объединяет шесть видов спорта после выпуска и позволит игрокам наслаждаться ими как локально, так и онлайн. Если вы уже используете Nintendo Life сегодня, вы, вероятно, уже видели, как идет процесс проверки, потому что сетевые функции еще не вступили в силу.

Это не помешало другим изданиям поставить номер в своем обзоре, поэтому, имея это в виду, вот отчет о некоторых обзорах. Имейте в виду, что один из этих обзоров все еще продолжается.

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начать с IGNдал игре 7/10 звезд, отметив, что она вернула удовольствие от Wii Sports, но в конечном итоге ей не хватило глубины:

«В Nintendo Switch Sports, как и в Wii Sports и Wii Sports Resort до нее, лучше всего играть как в командную игру, предназначенную для любого собрания, которое нуждается в быстром развлечении и насыщенном действиями веселье. по качеству, Switch Sports стремится в значительной степени приземлиться на то, что сделало его предшественников такими запоминающимися: простое управление движением, возможность легко поднять группу людей и начать движение, а также убийственная музыка меню, которая может просто застрять у вас в голове. день. Только не надо. Я не думаю, что проведу с ним много времени, пока моя бабушка не умрет».

НМЕ Switch Sports поставила игре четыре звезды из пяти, объясняя, как трудно было спорить с ценностью игры:

«Нинтендо Переключатель Спорт Привносит привлекательность на современные платформы с уверенностью в себе. Хотя некоторые из небольших игр немного слабее других, некоторые отличные игры премиум-класса, а именно чамбара и футбол, позволяют провести исключительно хорошее время. лучший на данный момент, Нинтендо Переключатель Спорт«На 31 фунт дешевле, чем в большинстве игр Nintendo, с такой стоимостью трудно поспорить».

Дексерто Он был взят с собой, что дало ему 8,5 из 10:

«Nintendo Switch Sports делает невозможное — она искусно развивает Wii Sports, создавая римейк для нового поколения и вдыхая жизнь в бездействующие соревнования десятилетия. Это шедевр для Switch и, безусловно, одна из лучших игр-платформеров — если… у тебя есть друзья, с которыми можно поиграть».

Wccftech Меня не очень впечатлила оценка игры 6,5 из 10:

«Nintendo Switch Sports — веселая и вызывающая ностальгию игра с улучшенной графикой и хорошо выполненными элементами управления движением, но их просто не хватает. Шесть скудных видов спорта (только два из которых привносят что-то действительно новое) и многое другое. Из дополнений эта функция, вероятно, не будет долго конкурировать за ваше внимание ».

И Обзор GameSpot для Он все еще продолжается, но в настоящее время он находится на 7 из 10 ниже:

«Играть в одиночку в течение длительного периода времени было скучно и однообразно, а отсутствие некоторых режимов одиночной игры было огромным упущением. Но Nintendo Switch Sports — отличная многопользовательская игра, которая предлагает, в основном, всем и каждому выбрать консоли и вынуть его конечности. У него есть свои проблемы, но он исчезает, когда у вас есть другие люди, с которыми можно играть, которые радостно соревнуются в виртуальном спорте. Как и в оригинальной Wii Sports, Nintendo Switch Sports находит красоту и веселье в простоте. Боулинг великолепен. Лучше, чем настоящий боулинг».

Итак, вы подпишетесь на Nintendo Switch Sports на этой неделе? Оставьте комментарий ниже.