Итоги: обзоры посвящены переносу Capcom Monster Hunter Rise для ПК

Восхождение охотника на монстров Это был один из лучших эксклюзивов Nintendo Switch на 2021 год, и хотя Capcom не собирается замедлять поддержку этой версии в ближайшее время, через несколько дней она выпустит порт для ПК в Steam.

Если вам просто интересно посмотреть, как выглядит версия игры для ПК, мы собрали обзоры нескольких критиков, сравнивающих эту версию с версией для Switch. Хотя в версии для ПК есть некоторые очевидные улучшения с точки зрения точности и производительности, отсутствие поддержки кросс-плея, безусловно, разочаровывает.

Когда Rise впервые вышла на Switch в 2021 году, мы дали ей девять звезд из десяти. Вот наш видео обзор:

участие в Нинтендо Лайв работа

Итак, что же сказали критики о ПК-версии игры? Продолжить чтение…

ребристый Он охарактеризовал версию для ПК как другой способ игры, но не был уверен, будет ли она полезна для существующих игроков:

Без перекрестного сохранения между Switch и ПК или визуальных эффектов, которые улучшают то, что геймеры уже имеют на портативной системе, трудно понять, почему кто-то уже утонул сотни часов в игре. рост Он прыгнет с корабля в Steam.

Восхождение охотника на монстров На ПК это просто другой способ играть в отличную игру. И хотя это отличная новость для геймеров на ПК, которые никогда не покупали экосистему Nintendo, ее графика не впечатляет даже на самом впечатляющем оборудовании».

Геймер Он сказал, что это «окончательная версия» игры, и похвалил ее за огромный скачок «в качестве по сравнению с версией для Switch», но признал, что она не оправдала себя, когда ее ставили рядом с предыдущей записью. Мир охотников на монстров. Он также не был рад исключить поддержку кроссплатформенной игры. В итоге четыре звезды из пяти.

Новые текстуры 4K добавляют монстрам больше деталей, а повышенная частота кадров делает каждый бой более плавным и напряженным.Даже если вы играете в версию Switch, Rise на ПК во многих отношениях будет ощущаться как совершенно новая игра.…если вы много играли в Rise в ручном режиме на Switch, вы увидите в версии для ПК то, чего раньше не видели. « «С другой стороны, если вы приехали из мира, Rise — это немного смешанный пакет… нельзя избежать того факта, что Rise — это игра для Switch. Теперь, когда World и Rise можно сравнивать бок о бок — на ПК просто поразительно, насколько урезана Rise. И действительно тонка. Области в основном представляют собой плоские, безликие площади, которые кажутся пустыми по сравнению с очень сложной и детализированной средой мира».

Wccftech.com Вы также считаете, что World выглядит лучше, но Rise на ПК менее требователен. Он также согласен с тем, что это один из «лучших портов с консоли на ПК» за последнее время, и я ставлю ему девять баллов из десяти:

Первоначально выпущенная на консоли Nintendo Switch, Monster Hunter Rise выглядит не так хорошо, как Monster Hunter World, хотя разное художественное направление делает различия между двумя играми менее серьезными.Это менее требовательная игра, которая все еще выглядит хорошо благодаря Удивительный движок RE. Тем не менее, это означает, что у большинства геймеров на ПК не возникнет проблем с его запуском при высокой частоте кадров. У системы не будет проблем с запуском со скоростью выше 60 кадров в секунду. Графический процессор, 16 гигабайт оперативной памяти, он без проблем запускал игру в 4К, стабилизируя 120 кадров в секунду на высоких и максимальных настройках.

«Тот факт, что Monster Hunter Rise работает так хорошо, — не единственное, что делает его одним из лучших портов с консоли на ПК, которые мы видели в последнее время. В игре есть сверхбыстрая поддержка и несколько различных графических настроек, начиная от переключения между текстурами высокого разрешения и заканчивая параметрами. Несколько оттенков, включая динамические оттенки и оттенки оборудования, настройки уровня детализации, параметры сглаживания и многое другое. Игра также отлично справляется с предоставлением информации о том, как каждый параметр влияет на производительность системы благодаря его использование графической памяти и индикаторы загрузки ЦП, которые позволяют легко настроить все параметры для достижения наилучшего баланса между качеством графики и производительностью ».

компьютерные игры Дал ему девять из десяти плюс аналогичные сравнения мира и того, как игра играется сейчас:

The Rise, конечно же, изначально разрабатывался как эксклюзив для Nintendo Switch, и хотя эта версия для ПК является хорошим портом со всем, что вы ожидаете, она не приближается к мгновенному визуальному «крутому» фактору, который сделал World. она не может конкурировать в таких вещах, как украшения или удивительная анимация, сделанная специально для монстров, сражающихся друг с другом… Однако дело в том, что Rise — лучшая игра».

«…Конечно, это может быть игра для Nintendo Switch в оригинале, и это видно визуально. Но кого это волнует, потому что трудно избавиться от ощущения, что Monster Hunter Rise так же хороша, как и раньше. Что означает: настолько хорошо, насколько это возможно».

НМЕ Не менее впечатленный, он назвал ее «идеальной версией», но спросил, почему люди отказываются от поддержки кроссплатформенной игры:

Конечно, даже если у вас нет такого потрясающего дисплея, как Ultra Wide (который тоже поддерживается), рост На ПК он по-прежнему выше версии для Switch. «

«…кто знает, если достаточное количество владельцев кросс-коммутаторов и ПК заблокируют свои кошельки от того, что должно было быть простым двойным взятием, это может просто убедить Capcom найти более кросс-сохраняющее решение».

Это всего лишь образец некоторых обзоров компьютерной версии Monster Hunter Rise. Capcom также показала на прошлой неделе, что это будет Включает в себя некоторые специальные экранные фильтры.

Будете ли вы проверять версию Monster Hunter Rise для ПК или придерживаться версии для Nintendo Switch? Сообщите нам в комментариях.