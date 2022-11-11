Итоги: обзоры Ghoul Tactics: Reborn

Это уже был очень захватывающий месяц в мире видеоигр, и если Соника и Покемонов уже недостаточно, Square Enix также выпустила сегодня. Ghoul Tactics: Rebornоснованный на одноименном классическом сериале.

У нас уже есть первые положительные впечатления, а теперь у нас есть куча обзоров, охватывающих все версии игры. Наш обзор Nintendo Life также появится в ближайшем будущем. Так что следите за обновлениями!

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Родственный сайт толкнуть коробкукоторая фокусируется на всем, что связано с PlayStation, поставила игре восемь звезд из десяти:

«Жанр стратегических ролевых игр в значительной степени обязан серии Tactics Ogre, которая полна меньших игр, пытающихся воссоздать хотя бы часть его формулы победы. Опыт, который лежит в основе Tactics Ogre: Reborn, превосходно выдержал испытание временем. и благодаря набору умных модов и улучшений качества жизни, которые были введены, она, вероятно, останется на вершине группы на долгие годы».

Еще один из наших друзей ВГ247 Он сказал, что эта новая версия была «лучше», поставив ей 5/5:

«В мире, который видел падение Square Enix со своими ремастерами (примеры включают в себя тусклые Final Fantasy Pixel Remasters и Kingdom Hearts на Switch), Tactics Ogre: Reborn привносит что-то особенное — так сказать, смену караула, что предвещает удивительно хорошие результаты. на остальную работу издателя. Классическая ролевая игра».

Мако реактор Игра дала игре 9,5 из 10 звезд, что также подчеркивает, насколько хорошо система работает на некоторых других мобильных платформах (мы уверены, что после этого она будет хорошо переведена на Switch):

«Tactics Ogre: Reborn на ПК — это основная игра для поклонников Tactics RPG с ее глубоким геймплеем, массой настроек, супер-саундтреком и тем, насколько потрясающе она выглядит в колоде Steam. Square Enix потребовалось много времени, чтобы снова вернуть Tactics Ogre. , и я счастлив, потому что у нас есть его отличная копия».

Наши коллеги в Еврогеймер Он назвал его «Великолепным ренессансом» и похвалил последнее издание:

«Даже если вы не играете в эту версию, вам обязательно стоит сыграть в эту игру».

и люди в РПГ Так же, как было принято с собой — присвоение звания 9,5/10:

«Ghoul Tactics: Reborn Он столкнулся с трудностями, пытаясь обновить, по общему признанию, устаревшую игру… Приятно видеть, что Square Enix уделяет так много внимания каждому аспекту. Думайте об этом как о старом доме. Мне нужна была пыль. Имеет характеристики оригинального периода, требующего определенного оттенка древесины, чтобы она не гнила. Square Enix полностью преобразила этот дом, используя подходящие инструменты для каждой работы и вернув блеск, который вы помнили, когда были молоды. В контексте этой игры это огромная победа, но я также хочу, чтобы они приложили гораздо больше усилий к своим другим недавним ремастерам».

Вы бы добавили эту игру в свою коллекцию Switch? Сообщите нам в комментариях.

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