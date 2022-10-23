Итоги: превью в Pokémon Scarlet & Violet

Следующая крупная запись о покемонах покемон алый и фиолетовый На Switch в следующем месяце, и, как вы, возможно, видели предварительные просмотры, в том числе для Nintendo Life, он уже доступен.

Хотя мы немного обеспокоены производительностью игры, игровой процесс и новые функции на самом деле весьма захватывающие. Если вы еще не видели наш превью Алекса Олни, вот еще раз:

участие в Нинтендо Лайв на меня

Помимо знакомства с Nintendo Life, ее мыслями поделились несколько других изданий. Итак, вот подборка некоторых других идей:

GoNintendo Редактор Кевин Кэссиди сказал, что практический опыт игры прошел через него, что, вероятно, хорошо:

«Я только слегка поцарапал поверхность с Pokémon Scarlet & Violet, и, честно говоря, это то, что волнует меня больше всего. Я не видел ничего, что меня пугало или беспокоило. Я столкнулся только с функциями, которые хотел попробовать, в областях, которые хотел чтобы погрузиться, и новых покемонов, чтобы поймать. Как и Zelda: Breath of the Wild, диапазон и размер Pokémon Scarlet & Violet чрезвычайно трудно понять в быстрой демонстрационной сессии. Мое время с игрой прошло, что ясно хороший знак того, что произойдет. Если два часа пролетят в мгновение ока, только представьте, как быстро летит время, когда мы играем в настоящую сделку!»

IGN Он сказал, что нового контента достаточно, чтобы коренным образом изменить серию:

В целом, Pokemon Scarlet и Violet, кажется, меняют традиционную формулу покемонов более чем одним способом: открытый мир для свободного исследования, три истории, которые можно решать на своих условиях, совместная игра для четырех игроков и даже более мелкие детали, которые мы, вероятно, еще не раскрылся вроде отказа от сражений с NPC. новый Здесь, чтобы заставить меня с нетерпением ждать нового приключения покемонов после запуска Pokémon Scarlett и Violet 18 ноября. «

Наши друзья в Еврогеймер Они также выразили обеспокоенность по поводу производительности игры в предварительной версии:

«Меню заметно медленные и вялые, анимация дико прерывистая, неигровые персонажи двигаются как шаткие книжные рисунки даже на очень близких расстояниях, а городские здания загружаются, когда мы идем по их улицам. Опять же, мы предварительно запустили здесь и все такое. может, конечно. Это изменилось, но я уже играл в превью некоторых игр про покемонов, и нет никаких сомнений, что Скарлетт и Вайолет — самые сильные из них».

ребристый Он сказал, что новые записи звучат как «законный открытый мир» — сравнивая уровень свободы с Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы:

Игры про покемонов всегда подсказывают, куда идти, что делать, а иногда даже как это делать, сохраняя при этом некоторые эзотерические аспекты (Кашель, четвертая тренировка) скрыт для всех, кроме самых сильных игроков. Как правило, они представляют собой направленный опыт и редко бывают ошеломляющими. с чем ты играл кармин Было наоборот: он мне все объяснил, а потом дал мне проиграть. знаю, как Дыхание дикой природы. «

И, наконец, что не менее важно, есть идеи от Серебий.нет Веб-мастер Джо Меррик, отправивший файл Полный крах игры. Он считает, что новые записи могут стать «огромным» шагом вперед для сериала:

«В целом, в первой игре Pokémon Scarlet & Violet, кажется, может стать огромным шагом вперед для франшизы, на которую некоторые надеялись. Есть много сюрпризов, которые еще предстоит раскрыть, и если возможности есть на протяжении всей игры покемоны, возможно, достигли нового пика Нам отчаянно нужно играть больше, чтобы увидеть, что еще есть в Палдеа, и если полная игра продолжится на маленьком фрагменте, в который мы играли, это действительно захватывающее время для поклонников покемонов. Ролл 18 ноября».

Pokémon Scarlet & Violet выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch в следующем месяце. Вы ждете этих игр? Комментарий ниже.