Итоги Уимблдона-2022: Новак Джокович и Елена Рыбакина выиграли титулы в одиночном разряде Всеанглийского клуба.

Уимблдон-2022 официально завершен. Лучший посев и третья ракетка мира Новак Джокович завоевал свой седьмой титул Уимблдона после победы над Ником Киргиосом 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) в воскресенье. Что касается женщин, Елена Рыбакина с 17-м номером обыграла Анас Джабер в женском финале в субботу и выиграла свой первый турнир Большого шлема.

Воскресный результат помог Джоковичу продлить свою победную серию на Уимблдоне до 28 матчей подряд. Сейчас у него 21 главный титул, всего на один меньше, чем у Рафаэля Надаля. Воскресенье также стало его 32-м финалом турниров Большого шлема и восьмым финалом во Всеанглийском клубе. Тем временем Киргиос участвовал в своем первом финале Большого шлема. Несмотря на поражение 27-летнего футболиста, Киргиос остается одним из пяти игроков, которым удалось победить Джоковича со счетом 2:1.

Несеяный Кирьос вышел в финал, обогнав соперника Рафаэля Надаля. Выбыл из полуфинала из-за травмы живота. Джокович вышел в финал, победив Кэмерона Норри с девятым номером 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, что стало его второй победой подряд.

Победа Рыбакиной сделала ее первой женщиной, представляющей Казахстан, выигравшей крупный турнир. Она родилась в России и до сих пор живет в Москве, но в 2018 году перевела свое теннисное представительство в Казахстан, когда федерация тенниса страны предложила ей большую поддержку, чем она нашла в своей родной стране. Между тем, Джабер была первой арабской женщиной и афроамериканским игроком, вышедшим в финал Большого шлема.

Посеянная среди женщин Ига Свиятек завершила свою победную серию поражением в третьем раунде от Ализе Корнет. Первая ракетка мира выиграла 37 матчей подряд и шесть предыдущих турниров, в которых она участвовала, включая победы в Катаре, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме и Открытом чемпионате Франции на Ролан Гаррос. Победа Корнет вывела ее в четвертый раунд Уимблдона впервые с 2014 года.

Серена Уильямс вышла на корт Впервые с Уимблдонского чемпионата 2021 года, 28 июня. Она не играла с июня прошлого года, когда получила травму подколенного сухожилия во время своего первого матча во Всеанглийском клубе. Игра Уильямса против Хармони Тан была близка, но Тан ушел с победой со счетом 7-5, 1-6, 7-6 (10-7) после трех часов и 11 минут на поле. Уильямс была вынуждена уйти в отставку в первом раунде Всеанглийского клуба в прошлом году — ее единственный выход в первом раунде до этого года — но это первый раз, когда она проиграла матч первого раунда на Уимблдоне, и только второй раз, когда она проиграла. проиграл на поле в первом раунде турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции 2012).

мужской финал



№1 победил Новака Джоковича. Ник Киргиос 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3)

Женский финал

№ 17 Елена Рыбакина поб. №3 Анас Джабер 3-6, 6-2, 6-2

Жеребьевка Уимблдона среди мужчин и женщин

Одно семя для мужчин

Новак Джокович Рафаэль Надаль Каспер Роуд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Феликс Оже-Альяссим Герберт Хуркач Маттео Берреттини Кэмерон Норри Янник Сенер Тейлор Фриц Диего Шварцман Денис Шаповалов Марин Чилич Райли Опелка Пабло Каррено Поста Роберто Баутиста Агут Григор Димитров Гаэль Мунвес Алекс де Минор Джон Изнер Ботич ван де Зандшульп Николоз Басилашвили Фрэнсис Тиафо Хольгер Рон Миомир Кикманович Филип Крайинович Лоренцо Сонего Дэниел Эванс Дженсон Бросби Томми Пол Себастьян Баэз

Одиночный посев для женщин

Ига Святек Аннет Контавейт Анас Джабер Паула Бадуза Мария Страшная Каролина Плишкова Дэниел Коллинз Джессика Пегола Гарбин Мугуруса Эмма Радукано Коко Гафф Елена Остапенко Барбора Крийчикова Белинда Пенсич Анжелика Кербер Симона Халеп Елена Рыбакина Джилл Тишман Мэдисон Киз Аманда Анисимова Камила Джорджи Мартина Тревизан Беатрис Хаддад Майя Элиза Мертенс Петра Квитова Сорана Кристиа Юлия Путинцева Элисон Риск Ангелина Калинина Шелби Роджерс Кая Канеби Сара Соррибес Турмо

Как смотреть Уимблдон 2022