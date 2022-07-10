Итоги Уимблдона-2022: Новак Джокович и Елена Рыбакина выиграли титулы в одиночном разряде Всеанглийского клуба.

Уимблдон-2022 официально завершен. Лучший посев и третья ракетка мира Новак Джокович завоевал свой седьмой титул Уимблдона после победы над Ником Киргиосом 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) в воскресенье. Что касается женщин, Елена Рыбакина с 17-м номером обыграла Анас Джабер в женском финале в субботу и выиграла свой первый турнир Большого шлема.
Воскресный результат помог Джоковичу продлить свою победную серию на Уимблдоне до 28 матчей подряд. Сейчас у него 21 главный титул, всего на один меньше, чем у Рафаэля Надаля. Воскресенье также стало его 32-м финалом турниров Большого шлема и восьмым финалом во Всеанглийском клубе. Тем временем Киргиос участвовал в своем первом финале Большого шлема. Несмотря на поражение 27-летнего футболиста, Киргиос остается одним из пяти игроков, которым удалось победить Джоковича со счетом 2:1.
Несеяный Кирьос вышел в финал, обогнав соперника Рафаэля Надаля. Выбыл из полуфинала из-за травмы живота. Джокович вышел в финал, победив Кэмерона Норри с девятым номером 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, что стало его второй победой подряд.
Победа Рыбакиной сделала ее первой женщиной, представляющей Казахстан, выигравшей крупный турнир. Она родилась в России и до сих пор живет в Москве, но в 2018 году перевела свое теннисное представительство в Казахстан, когда федерация тенниса страны предложила ей большую поддержку, чем она нашла в своей родной стране. Между тем, Джабер была первой арабской женщиной и афроамериканским игроком, вышедшим в финал Большого шлема.
Посеянная среди женщин Ига Свиятек завершила свою победную серию поражением в третьем раунде от Ализе Корнет. Первая ракетка мира выиграла 37 матчей подряд и шесть предыдущих турниров, в которых она участвовала, включая победы в Катаре, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме и Открытом чемпионате Франции на Ролан Гаррос. Победа Корнет вывела ее в четвертый раунд Уимблдона впервые с 2014 года.
Серена Уильямс вышла на корт Впервые с Уимблдонского чемпионата 2021 года, 28 июня. Она не играла с июня прошлого года, когда получила травму подколенного сухожилия во время своего первого матча во Всеанглийском клубе. Игра Уильямса против Хармони Тан была близка, но Тан ушел с победой со счетом 7-5, 1-6, 7-6 (10-7) после трех часов и 11 минут на поле. Уильямс была вынуждена уйти в отставку в первом раунде Всеанглийского клуба в прошлом году — ее единственный выход в первом раунде до этого года — но это первый раз, когда она проиграла матч первого раунда на Уимблдоне, и только второй раз, когда она проиграла. проиграл на поле в первом раунде турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции 2012).
мужской финал
- №1 победил Новака Джоковича. Ник Киргиос 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3)
Женский финал
- № 17 Елена Рыбакина поб. №3 Анас Джабер 3-6, 6-2, 6-2
Жеребьевка Уимблдона среди мужчин и женщин
Одно семя для мужчин
- Новак Джокович
- Рафаэль Надаль
- Каспер Роуд
- Стефанос Циципас
- Карлос Алькарас
- Феликс Оже-Альяссим
- Герберт Хуркач
- Маттео Берреттини
- Кэмерон Норри
- Янник Сенер
- Тейлор Фриц
- Диего Шварцман
- Денис Шаповалов
- Марин Чилич
- Райли Опелка
- Пабло Каррено Поста
- Роберто Баутиста Агут
- Григор Димитров
- Гаэль Мунвес
- Алекс де Минор
- Джон Изнер
- Ботич ван де Зандшульп
- Николоз Басилашвили
- Фрэнсис Тиафо
- Хольгер Рон
- Миомир Кикманович
- Филип Крайинович
- Лоренцо Сонего
- Дэниел Эванс
- Дженсон Бросби
- Томми Пол
- Себастьян Баэз
Одиночный посев для женщин
- Ига Святек
- Аннет Контавейт
- Анас Джабер
- Паула Бадуза
- Мария Страшная
- Каролина Плишкова
- Дэниел Коллинз
- Джессика Пегола
- Гарбин Мугуруса
- Эмма Радукано
- Коко Гафф
- Елена Остапенко
- Барбора Крийчикова
- Белинда Пенсич
- Анжелика Кербер
- Симона Халеп
- Елена Рыбакина
- Джилл Тишман
- Мэдисон Киз
- Аманда Анисимова
- Камила Джорджи
- Мартина Тревизан
- Беатрис Хаддад Майя
- Элиза Мертенс
- Петра Квитова
- Сорана Кристиа
- Юлия Путинцева
- Элисон Риск
- Ангелина Калинина
- Шелби Роджерс
- Кая Канеби
- Сара Соррибес Турмо
Как смотреть Уимблдон 2022
- даты: 27 июня — 10 июля
- время: Отличается
- Сайт: Лондон, Англия
- Телевидение: NBC, Теннисный канал
- Ручей: fuboTV (попробовать бесплатно)
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».