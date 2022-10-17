Итоги 6-й недели: «Иглз» остаются непобежденными, «Биллз» обыгрывают «Чифс», «Джетс» и «Джайентс» продолжают побеждать.

Подпишитесь на You Pod, чтобы выиграть игру

Чарльз Робинсон & Фрэнк Шваб Они возвращаются на еженедельный обзор НФЛ в воскресенье вечером. Первоначально мужчины начали шоу с Галена Хёртса и Филадельфии Иглз, оставшихся непобежденными против соперника дивизиона Даллас Ковбойз. Хотя падение до 4-2 не является идеальным для Далласа, по иронии судьбы это положительное поражение для них, поскольку они надеются вернуть Дака Прескотта после операции на большом пальце уже в следующие выходные.

Чарльз и Фрэнк также обсуждают месть Баффало Биллов последнему хулигану, вождям Канзас-Сити. Похоже, что Джош Аллен может быть лучшим игроком в футболе, и эта победа со счетом 24-20 может быть разницей между проведением игры чемпионата AFC в северном Нью-Йорке и западном Миссури.

Парни также наслаждаются двумя другими победами в Нью-Йорке: «Джетс» с легкостью обыграли «Грин Бэй Пэкерс» на «Ламбо Филд», а «Джайентс» удержали «Балтимор Рэйвенс» дома на стадионе «Метлайф».

Продолжайте смотреть все шоу, пока Чарльз и Фрэнк подводят итоги всех матчей шестой воскресной недели в непростые выходные, которые, по-видимому, оставили половину команд с результатом 3-3.

0:25 Даллас Ковбойз 17, Филадельфия Иглз 26

6:30 Баффало Биллс 24, Канзас-Сити Чифс 20

16:25 Нью-Йорк Джетс 27, Грин Бэй Пэкерс 10

22:45 Балтимор Рэйвенс 20, Нью-Йорк Джайентс 24

29:20 Тампа-Бэй Бакканирс 18 Питтсбург Стилерс 20

34:35 Нью-Ингленд Пэтриотс 38, Кливленд Браунс 15

40:25 Сан-Франциско Форти Найнерс 14, Атланта Фэлконс 28

43:30 Цинциннати Бенгалс 30, Нью-Орлеан Сэйнтс 26

46:40 Джексонвилл Джейгуарс 27, Индианаполис Кольтс 34

51:35 Миннесота Викингс 24, Майами Долфинс 16

56:10 Каролина Пантерз 10, Лос-Анджелес Рэмс 24

59:30 Аризона Кардиналс 9, Сиэтл Сихокс 19

Пожалуйста, поддержите наследие Терезы Бэйлор:

• Купите свитер или пуловер All-Juice Team в BreakingT.com/Терез. Вся прибыль напрямую финансируется за счет стипендии Терез А. Пейлор в Университете Говарда.

• Пожертвуйте прямо на делать ставку. Howard.edu/givenow. В разделе «Дань» обратите внимание, что ваш подарок был сделан в память о Терезе А. Пэйлор. В разделе «Назначение» нажмите «Другое» и введите «Стипендия Терез А. Пейлор».

• Пожертвовать напрямую Стипендия выпускников PowerMizzou в области журналистики в память о Терезе Бейлор

Проверить все выпуски Вы стручок, чтобы выиграть игру и остальная часть семейства подкастов Yahoo Sports на https://apple.co/3zEuTQj или на Спортивный подкаст Yahoo