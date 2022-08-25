Иэн Маккеллен обманулся в телефонном разговоре с российским пранкером, выдававшим себя за Владимира Зеленского — Новости кино | Movie-News.co.uk

Недавно Иэна Маккеллена обманом заставили поговорить с российским комиком, выдававшим себя за президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель «Властелина колец» опубликовал заявление в Твиттере в среду вечером, в котором говорится, что он принял приглашение провести «частную беседу» с политиком «несколько недель назад», но когда ему позвонили, стало ясно, что он был обманули.

83-летний мужчина написал: «Я связался с двумя контактными лицами в Украине, которые призвали меня ответить на звонок. В назначенное время я обнаружил, что разговариваю, по-видимому, с президентом Украины». «Как вскоре выяснилось, это был не Зеленский и не какой-либо украинский чиновник, а один из двух россиян, называющих себя юмористами. Я понимаю, что они популярны в России, что удивительно, потому что это не смешные шутки.

«Я подыгрывал тому, что они предлагали, но был откровенно сбит с толку, потому что они, казалось, думали, что я могу быть очень полезен для Украины. Как только я понял, что все это грязный трюк, я отказался от дальнейшего сотрудничества. .»

Как сообщает Metro, Маккеллен поговорил с мошенником о поддержке прав ЛГБТК+ в Украине и спросил, как он может помочь стране в условиях российского вторжения.

Актер-ветеран не раскрыл, кто эти комики, однако инцидент произошел через два месяца после того, как автор «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг стала жертвой той же шутки, устроенной печально известными русскими шутниками Фованом и Лексусом.