И работа! Первый фильм в космосе с российской командой

В 3, 2, 1 … первый фильм в космосе

В Союз 2.1 А это началось с Космодром Байконурроссийский космодром на юге Казахстана был театрально оформлен для первого фильма, снятого в космосе. Цитаты русской актрисы Юлия Пересильд и директор Шипенко. Восхождение на Международную космическую станцию ​​(ЯВЛЯЕТСЯВместе с космонавтом-ветераном Антон Шкаплеровкто гонял капсулу. Полеты на Международную космическую станцию ​​обычно занимают от 8 до 22 часов по разным околоземным орбитам. Этот Союз использовал так называемый 2- Орбитальная диаграмма Он связал его с космической станцией всего через 4 часа после запуска.

Пересильд и Шипенко – которые не космонавты, а гражданские пассажиры – сказали, что им нравились восходы и закаты, которые они видели во время полета. Пересильд сказал Первый канал Россия Во время приветственной вечеринки на вокзале:

Я все еще чувствую, что все это сон, и я все еще сплю.

Шипенко согласился. Он сказал:

Да, почти невозможно представить, что все это сбылось.

Союз я был Ожидается, что он будет стыковаться самостоятельно, но проблема со связью побудила Шкаплеров взять на себя ручное управление. Режиссер Шипенко держал камеры в движении, пока они приближались, и шутил, что драма в последнюю минуту была поставлена, чтобы добавить интриги в сюжет фильма.

Дмитрий Рогозин – директор Российского космического агентства, Роскосмос – Отправлено по радио Шкаплерову после успешной стыковки:

Это было немного драматично в конце, чтобы ваш фильм мог быть более драматичным.

Не повезло, Том Круз

Если в кинематографических сценах уже давно используются звуковые сцены и компьютерная графика, то полноценный художественный фильм в космосе еще никогда не снимался и не снимался. Фильм называется соревнование, Он будет использовать 12 дней регистрации на станции. Сюжет фильма следует за доктором, который в короткие сроки отправляется на Международную космическую станцию, чтобы оказать спасительную помощь космонавту, который страдает сердечным приступом во время выхода в открытый космос. в соответствии с Нью-Йорк ТаймсА также Россия изменила расписание полетов, чтобы продолжить работу с планами NASA и SpaceX по поддержке запуска актера. Том Круз, который также должен сыграть главную роль в фильме “В космосе”. Боевик с Крузом в главной роли, о котором впервые было объявлено в 2020 году, еще не объявлен.

Круз сделал заявление о концепции фильмов, снятых в космосе в 2002 году. документальный:

Какое невероятное зрелище: особый голливудский эффект, как вы уже догадались. но нет. Это реально.

В российском фильме Пересильд сыграет роль хирурга, а она – космонавта. Олег Новицкий На нем будет изображен больной космический путешественник. Шкаплеров и космонавт Петр Дубров Также предполагается, что она сделает надпись. Ожидается, что большая часть съемок будет проходить на российской части Международной космической станции. Однако некоторые будут сниматься в режиме просмотра “Земля”. купол, входящего в состав американского подразделения. Участникам экскурсии необходимо будет сопровождать их, когда они находятся за пределами российской части.

Эпоха гражданских космических полетов

Ожидается, что Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на борту другого космического корабля “Союз” 17 октября. Он также вернется домой к Новицки, который живет на космической станции с апреля этого года.

Миссии Дуброва и американский космонавт Марк Т. Фанди ПриветОднако его продлили на шесть месяцев, чтобы разместить фильм. Теперь ожидается, что они вернутся на Землю в апреле 2022 года вместе со Шкаплеровым. Scientific American. Таким образом, расширение сделает космический полет Ванди самым продолжительным из всех американских астронавтов в истории с рекордными 353 днями. Это превосходит нынешнего рекордсмена Скотт Келли Работает 340 дней.

Российский запуск следует за первым в истории полетом на околоземную орбиту: миссией SpaceX Inspiration4, запущенной 15 сентября 2021 года. Inspiration4 – Спонсор Джаред Аскман, миллиардер, генеральный директор платежной компании Shift4, однако, не встречался с Международной космической станцией. Вместо этого команда увеличила изображение намного выше лаборатории, вращающейся вокруг планеты в течение трех дней. Это был благотворительный космический полет, на который было собрано более 13 миллионов долларов пожертвований. Сент-ДжудДетский онкологический научный центр.

Какое захватывающее время для космических путешествий!

Итог: 5 октября 2021 года к Международной космической станции будет запущен российский космический корабль, чтобы начать съемку того, что должно стать первым фильмом в космосе. Корабль “Союз 2.1а” доставил на станцию ​​российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шпенко вместе с ветераном-космонавтом Антоном Шкаплеровым, который командовал капсулой. Он подключился к космической станции примерно четыре часа спустя.

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Через Space.com

через ScientificAmerican.com

Через The New York Times