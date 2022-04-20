Йеллен говорит министру финансов Индонезии: «Для России все не так, как обычно»

Министр финансов США Джанет Йеллен отвечает на вопросы о текущем и будущем статусе Соединенных Штатов и мировой экономики в Атлантическом совете в Вашингтоне, США, 13 апреля 2022 года. REUTERS/Lea Millis/File photo

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своему индонезийскому коллеге, что для России не будет «обычного бизнеса» в мировой экономике, учитывая ее вторжение в Украину, говорится в заявлении министерства финансов в четверг. Среда.

Йеллен сказала министру финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати во время встречи во вторник, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с Индонезией, которая в настоящее время возглавляет крупнейшую экономику Группы двадцати (G20), для активизации работы G20.

«Госсекретарь Йеллен решительно осудила жестокое вторжение России в Украину и подчеркнула, что для России не будет обычного поведения в мировой экономике», — говорится в сообщении Минфина. Госсекретарь Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать работать в знак солидарности с Индонезией для продвижения важной работы G-20, включая устранение негативных последствий российского вторжения для мировой экономики.

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(обложка) Андреа Шаллал под редакцией Шизуо Номиямы

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