Йеллен говорит, что эксклюзивная Индия может купить столько российской нефти, сколько захочет, вне потолка цен

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Соединенные Штаты довольны тем, что Индия будет продолжать покупать столько российской нефти, сколько она хочет, в том числе по ценам, выходящим за пределы механизма ценового предела Большой семерки, если она будет держаться подальше от западных страховых, финансовых и морских компаний. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что услуги ограничены потолком.

Йеллен заявила в интервью агентству Рейтер в кулуарах конференции по углублению экономических отношений между Соединенными Штатами и Индией, что потолок продолжит снижать мировые цены на нефть, ограничивая доходы России. Йеллен добавила, что Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, когда ЕС прекратит импорт, не прибегая к установленной цене или резкому снижению текущих цен.

«России будет очень трудно продолжать поставлять такое же количество нефти, как это было, когда Европейский союз прекратил покупать российскую нефть», — сказала Йеллен. «Они будут очень усердно искать покупателей. Многие покупатели зависят от западных услуг».

Индия в настоящее время является крупнейшим покупателем нефти в России после Китая.

Окончательные детали ценового предела, который установят богатые демократии G7 и Австралия, все еще обсуждаются до крайнего срока 5 декабря.

Йеллен сказала, что ограничение даст Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской сырой нефти возможность снизить цену, которую они платят Москве. Йеллен добавила, что российская нефть «будет продаваться по конкурентоспособным ценам, и мы рады, что эта сделка заключена с Индией, Африкой или Китаем. Это нормально».

Йеллен сказала Рейтер, что Индия и индийские частные нефтяные компании «также могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются этими западными услугами и находят другие. В любом случае это хорошо».

Ограничение направлено на сокращение доходов России от нефти при сохранении российской нефти на рынке за счет отказа от страхования, офшорных услуг и финансирования от западных союзников танкерных перевозок выше фиксированного потолка в долларах за баррель. Историческая средняя российская нефть марки Urals на уровне $63-64 за баррель может стать верхней границей.

Ограничение — это концепция, которую Соединенные Штаты продвигают с тех пор, как в мае Европейский союз впервые изложил планы введения эмбарго на российскую нефть, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Индия осторожна

Комментарии Йеллен прозвучали после того, как министр иностранных дел Индии заявил на прошлой неделе, что его страна будет продолжать покупать российскую нефть, потому что это выгодно Индии.

Связаться с министерствами финансов и энергетики Индии для комментариев по поводу комментариев Йеллен не удалось, но другие официальные лица заявили, что обеспокоены непроверенным механизмом ограничения цен.

Представитель индийского правительства сказал: «Я не думаю, что мы собираемся следовать механизму ограничения цен, и мы сообщили об этом странам. прекратить работу.» Reuters, говоря на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что важнее всего стабильность поставок и цен.

Роснефть (РОСН.ММ)Крупнейший российский экспортер нефти расширяет свой чартерный бизнес, чтобы покупателям не приходилось искать танкеры, страховку или другие услуги в качестве ограничения цены.

Даже с российскими танкерами, китайскими танкерами, «теневым» флотом выведенных из эксплуатации старых танкеров и судов с измененным флагом «я просто думаю, что им будет очень трудно продать всю нефть, которую они продавали, не предоставив разумной цены», — сказала Йеллен. .

(Отчеты Дэвида Лаудера) Дополнительный репортаж Афтаба Ахмеда из Нью-Дели. Монтаж Уилла Данэма и Хизер Тиммонс

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