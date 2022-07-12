Йеллен и министр финансов Японии Судзуки обсудят ослабление иены и новые санкции против России

ТОКИО (Рейтер) — Джанет Йеллен обсудит способы дальнейшего ужесточения западных санкций в отношении России из-за ее войны на Украине во время встречи с министром финансов Японии Шуничи Судзуки во вторник, сообщило министерство финансов США.

Встреча Йеллен также будет посвящена работе с Японией и другими надежными партнерами по созданию более прочных и устойчивых цепочек поставок, чтобы помочь снизить цены для потребителей в Соединенных Штатах, где инфляция находится на самом высоком уровне за 40 лет.

Японский чиновник сказал, что общая повестка дня также будет включать валюты: в понедельник иена достигла 24-летнего минимума выше 137 иен за доллар, что усилило опасения по поводу роста стоимости жизни.

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«Валюта будет обсуждаться как один из различных вопросов», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Министр финансов Японии сделал новый предупредительный выстрел против возобновившейся слабости иены.

«Есть много глобальных проблем. Мы хотели бы максимально использовать сегодняшнюю встречу, чтобы углубить нашу координацию для их решения», — сказал Судзуки журналистам во вторник.

Он сказал: «Недавно на валютном рынке наблюдалась сильная слабость иены. Я обеспокоен. Правительство будет внимательно следить за валютным рынком, звоня в Банк Японии».

Судзуки добавил, что Япония при необходимости отреагирует соответствующим образом, координируя свои действия с валютными органами других стран в соответствии с соглашением G7 об обменных курсах.

Между тем, министр финансов США выразила свое уважение в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, дольше всех занимавшего пост современного лидера Японии, на специальном заседании в понедельник вечером, высоко оценив его работу по повышению благосостояния Японии и улучшению положения женщин.

Она отменила публичное выступление в порту Иокогамы в честь смерти Абэ, но по-прежнему встретится в частном порядке с лидерами японского бизнеса, чтобы обсудить, как повышение устойчивости цепочки поставок и расширение использования «поддержки друзей» может помочь снизить инфляционное давление и устранить узкие места.

Йеллен также продолжит переговоры с Японией об ограничении цен на российскую нефть, чтобы ограничить прибыль Москвы и помочь снизить цены на энергоносители.

Японский чиновник сказал, что обе стороны, вероятно, подтвердят свое соблюдение ценового предела, но не достигли какого-либо конкретного соглашения по плану.

В среду Йеллен отправится в Индонезию, чтобы встретиться с Судзуки и другими финансовыми чиновниками G20 на их встречах 15-16 июля.

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(обложка) Андреа Шалал и Тецуси Кадзимото; Под редакцией Чидзу Номиямы и Шри Наваратнама

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