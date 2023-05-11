Йеллен на G7 подчеркнула приверженность США делу Украины, «сколько времени это займет».

[1/2] Логотип встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран «Большой семерки» вывешен на станции Ниигата перед их встречей в Ниигате, Япония, 10 мая 2023 года. REUTERS/Иссей Като

НИИГАТА, Япония, 11 мая (Рейтер) — Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнет обязательство США продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается, одновременно работая с другими богатыми странами над дискредитацией способности России вести войну против своих соседей.

Йеллен назвала удвоение поддержки Украины одним из трех своих главных приоритетов — снижение инфляции и преодоление последствий долгосрочного экономического спада — в некоторых частях своего выступления в четверг накануне встречи Большой семерки самых богатых стран в Японии. .

«Я рассчитываю на координацию с другими членами G7, чтобы поддержать Украину и дискредитировать способность России вести войну», — сказал он в комментариях, опубликованных Минфином, когда война приближается к своему 450-му дню.

«С первого дня наши страны были едины в поддержке украинского народа, который оказал ожесточенное сопротивление», — сказал он. «Как я уже говорил, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Йеллен сказала, что Соединенные Штаты и широкая коалиция других стран предоставили значительную экономическую помощь, помощь в области безопасности и гуманитарную помощь Украине, используя санкции и экспортные ограничения, чтобы наложить большие экономические издержки на Россию.

Эти усилия «систематически приводили к деградации военно-промышленного комплекса России и помогли сократить доходы, которые Россия может использовать для финансирования своей войны», — сказал он, добавив, что в этом году Вашингтон и коалиция сосредоточили свои усилия на противодействии попыткам России обойти эти санкции.

«За последние несколько месяцев мы приняли различные меры для предотвращения уклонений, и моя команда объехала весь мир, чтобы активизировать эту работу», — сказал он.

Заместитель министра финансов Брайан Нельсон и другие официальные лица использовали встречи в последние недели, чтобы обсудить, как, по их мнению, Россия нарушает санкции в отношении закупок электронных компонентов, оптики и другого оборудования.

Йеллен также сказала, что ограничения на российские цены на нефть и нефтепродукты, впервые обсужденные министрами финансов G7 год назад, явно работали спустя месяцы после того, как они были введены в декабре и феврале соответственно.

По его словам, доходы российского правительства от нефти с января по март этого года были на 40% ниже, чем годом ранее, а мировые нефтяные рынки оставались относительно стабильными после введения потолка сырой нефти в декабре прошлого года.

По его словам, по мере того, как альянс по установлению потолка цен постепенно отказывается от всего импорта российской нефти, официальные лица должны поощрять развивающиеся страны «использовать потолок цен для заключения более выгодных сделок на российскую нефть, чтобы сэкономить на своих нефтяных расходах».

Глава Казначейства США сказал, что он с нетерпением ждет возможности работать со странами, включая Бразилию, Индию и Индонезию, и в этом году Япония пригласила его принять участие во встречах на этой неделе.

Андреа Шалал сообщает; Монтаж Линкольн Фист.

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