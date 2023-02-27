Йеллен посещает Киев и подтверждает поддержку США Украине: оперативные обновления

ЛИМАН, Украина. Вглядываясь в инфракрасный прицел, украинский солдат заметил несколько голов, торчащих из окопа в нескольких десятках метров от него.

«Есть ли впереди нас кто-нибудь из наших?» — спросил он, согласно рассказу о перестрелке сослуживцев-украинцев.

Нет. Двое украинцев продвинулись в грязный пустырь артиллерийских ям между двумя линиями траншей за пределами восточного города Лиман, в конце концов добравшись до обломков бронетранспортера. Используя его как прикрытие для огня с неожиданного угла, они вынудили русских отступить. Когда все закончилось, нашли тело солдата.

«Каждый день, иногда более одного раза в день, небольшие группы выходят вперед и пытаются занять наши позиции», — сказал один из украинских военных, принимавших участие в боевых действиях, попросив в целях безопасности называть его только ником Дизель. Причины.

В течение нескольких месяцев военные инспекторы, президент Владимир В. Ожидается, что под давлением Путина российские военные попытаются восстановить темпы войны по мере приближения первой годовщины. Недавняя серия обстрелов линии фронта в Донбассе на востоке Украины изначально считалась исследовательской. Но все чаще они рассматриваются как лучшее, на что способны измученные российские силы.

«Идет новое крупное наступление России», — заявил на прошлой неделе в интервью украинскому изданию журнала Forbes глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. — Но так, чтобы никто этого не заметил.

Богородичное, в 12 милях к северу от Славянска в Донецкой области на востоке Украины, было полностью разрушено в ходе боевых действий. Прошлым летом деревня дважды переходила из рук в руки.

За год войны в Украине российские военные понесли ошеломляющие потери — 200 000 солдат убитыми или ранеными, по словам западных официальных лиц, и тысячи танков и бронетранспортеров, уничтоженных или захваченных Украиной. У России заканчиваются артиллерийские снаряды и крылатые ракеты, и у нее возникают проблемы с пополнением своих запасов из-за западных санкций. Многие из его элитных, наиболее подготовленных и опытных подразделений распались, и, по словам экспертов, восстановление займет годы, а не месяцы.

Вместо них Россия вынуждена полагаться на десятки тысяч новобранцев. Дизель знал об их неопытности по тому, что видел на поле боя. «По тому, как они двигаются, я вижу, что они не профессионалы», — сказал он.

Эксперты все больше скептически относятся к тому, что Россия в своем последнем нападении будет представлять большую угрозу, чем Дизель и его товарищи видели за последний месяц.

Группа военных исследований, базирующаяся в США аналитическая группа, заявила, что российское наступление под Лайманом уже вступило в свою самую интенсивную фазу, и Россия не получила никаких территориальных завоеваний.

Группа заявила в недавней заметке, что Россия «не имеет достаточных резервов нестабильности, чтобы резко увеличить размер или интенсивность» в зимний период.

Из-за нехватки танков и другой техники аналитики пришли к выводу, что наступление России «в конечном итоге далеко не достигнет поставленных целей».

Украинские военные находились на борту бронетранспортера в Харьковской области на прошлой неделе.

В начале войны дело обстояло иначе, военные специалисты и г. Путин также ожидал, что Украина рухнет под ударом России в течение нескольких дней. Но поначалу споткнувшись, украинцы нашли опору, выбили русских из столицы и остановили их продвижение в другом месте. В начале сентября они перешли в стремительное контрнаступление, в результате которого были отбиты большие участки территории вокруг города Херсон на северо-востоке и юге.

По данным западных спецслужб, в сентябре Кремль объявил о мобилизации 300 000 человек и подготовке наступления, направленного на захват всего Донбасса, восточных Луганских областей и Донецкой области.

Но через месяц после начала кампании русские войска почти не шевелились. Ежедневный цикл насилия на передовой характеризовался небольшими отрядами качелей, сражавшихся в полях и сосновых лесах к востоку от Лимана.

Стратегия Украины состоит в том, чтобы поглощать удары, причиняя как можно больше жертв, готовя весеннее контрнаступление с использованием нового западного оружия, включая танки.

Президент Владимир Зеленский назвал продолжающиеся боевые действия жесткими, но в пользу Украины, поскольку они наносят тяжелые потери российским военным. «В Донбассе так много жертв, — сказал он в своем выступлении поздно вечером на прошлой неделе, — что война может скоро закончиться победой Украины».

Аналитики говорят, что было бы ошибкой считать российские вооруженные силы полностью израсходованными. У него по-прежнему есть тысячи танков и артиллерийских орудий и возможность вывести больше, а генералы могут держать войска в резерве для весеннего наступления. Хотя он не имеет решающего значения в упорном бою под артиллерийским обстрелом, он имеет преимущество в живой силе.

Николай Гончар, 58 лет, один из последних оставшихся жителей Богородиного, у отметки, где он похоронил своего брата и жену брата, погибших в результате ракетного обстрела их дома.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк А. В этом месяце Милли сказал, что российская атака, хотя и «сильно сражалась», поставила под угрозу большее количество людей.

«Путин пригласил сотни тысяч человек, и эти люди идут на поле боя», — сказал он. «Итак, у них есть цифры, и еще неизвестно, удастся ли им навязать бой или нет».

Исключение составляла битва за Пакмут, где русские силы, усиленные новобранцами из русских тюрем, сражавшихся в составе вспомогательной военной группы Вагнера, захватили ключевые деревни к северу от него и теперь приближались к городу, угрожая единственному оставшемуся пути доступа для Украинские войска. Необходимо пополнить запасы войск.

Но даже там русской армии не удалось захватить город после нескольких месяцев кровопролитных боев, а недавно публично разгорелась ожесточенная вражда между лидером группы Вагнера и силами регулярной армии.

В текущем наступлении Россия решила провести полдюжины наступательных операций на Донбасском фронте, а не сосредоточиться на одном наступлении. Тем не менее, первая атака, танковая атака на шахтерский город Вуледар, закончилась неудачей: десятки танков и бронетранспортеров подорвались на минах или были брошены в полях.

Школа в Богородичном служила штабом российских вооруженных сил, когда они оккупировали село прошлым летом. Сейчас он разграблен и полуразрушен.

Разрушения напоминают сцены горящих русских доспехов, характерные для боев под Киевом прошлой зимой. «Их вина в том, что они не учатся на своих ошибках», — сказал Дизель.

Недавним утром на холмистых равнинах Донбасса солнечные лучи освещали снежные поля и заснеженные деревья, а на пути к линии фронта проезжали сгоревшие танки, оставшиеся после осенних боев.

После года войны и разрушений в регионе две армии сражаются за руины в практически безлюдной местности. Украинские власти заявили, что 80 процентов жителей их фронта бежали. Большинство городов и деревень лежат пустыми и заброшенными.

В селе Богородичном было очень тихо, но сквозь замысловатые развалины бывших домов капала вода.

Прошлым летом деревня дважды переходила из рук в руки.

Тем не менее полдюжины жителей вернулись, надеясь, что на этот раз украинские военные смогут удержать линию фронта.

«Когда видишь, как разрушают чужой дом, — это одно», — сказал Юрий Бонуренко, начавший восстанавливать свой дом. «Когда видишь свой собственный дом, это другое дело».

Украинские военные на бронетранспортере в Харьковской области.

Мародерство стало проблемой, говорит Андрей Кондратюк, волонтер из соседнего города, который приезжает в церковь, чтобы отремонтировать ее. По его словам, автомобили, перевозящие холодильники и другие товары, иногда попадают в выбоины на дорогах.

На переднем плане пейзаж представляет собой панораму из грязи, воронок от снарядов и изрезанных взрывами деревьев. На открытой местности Россия атакует пехотой при поддержке бронетехники. Солдаты говорят, что в сосновых лесах к северу бои идут в основном между пехотными подразделениями.

Сармите Цируле, медик-доброволец из Латвии, работающий на посту под Лиманом, сказала, что украинские войска понесли тяжелые потери за месяц с начала наступления, несмотря на то, что они успешно защищали стратегический город. «Мы в основном удерживали свои позиции, и многие ребята были убиты и ранены», — сказал он.

Дизель, у которого брали интервью за чаем в заброшенном доме далеко от фронта, украшенном рисунками детей, присланными, чтобы подбодрить солдат, сказал, что атаки русских в январе усилились.

«Это как две разные войны», — сказал он об интенсивности боев после того, как началось наступление русских и на фронт хлынули свежие русские люди.

Тем не менее, он помнит много ошибок. Недавно, по его словам, он открыл огонь по двум российским солдатам, случайно гулявшим в поле, по всей видимости, не на территории Украины.

«Они были похожи на сбор грибов», — сказал он. Оба успели убежать.

«Они исследуют слабые места небольшими группами», — сказал он. «У них есть размер, у нас есть дух».

Разрушенная украинская православная церковь в Богородичном.

Мария Варенникова Лайман предоставил репортаж.