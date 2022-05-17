Йеллен представляет план действий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности | военные новости между россией и украиной

Война из-за того, что Украина остановила производство пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других основных продуктов питания, уже привела к росту мировых цен на продовольствие.

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник встретилась с украинскими беженцами и подчеркнула необходимость противостоять жестокости России во время своего визита в Польшу перед встречей министров финансов G7.

Йеллен похвалила Польшу за помощь беженцам, спасающимся от боевых действий, и за работу с соседними странами, чтобы найти способы доставить украинскую пшеницу и другие критически важные продукты питания в мир. Она поблагодарила поляков за их реакцию на «растущую нехватку продовольствия», усугубленную войной.

«Разрушения в Украине в последние месяцы напоминают нам о том, что наш следующий прием пищи не должен восприниматься как должное, и о том, как быстро события могут обернуться к худшему», — сказала Йеллен во время посещения веб-сайта World Central Kitchen в Варшаве.

Она встретилась с беженцами из Украины, которые заправляют кухней, и сказала, что позже на этой неделе опубликует план действий по преодолению глобального продовольственного кризиса, угрожающего развивающимся странам.

Российское вторжение в Украину остановило производство пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других основных продуктов питания, которые обычно поступали из Украины и России, и привело к росту цен на продовольствие во всем мире. Страны Африки, Ближнего Востока и части Азии, которые зависят от этих доступных по цене поставок, сталкиваются с риском отсутствия продовольственной безопасности и беспорядков.

Йеллен также встретилась с премьер-министром Матеушем Моравецки, чтобы обсудить ужесточение санкций в отношении России и укрепление НАТО, к которому сейчас стремятся присоединиться Швеция и Финляндия.

«Польша считает, что Россия должна нести ответственность за весь ущерб, причиненный украинской территории», — говорится в заявлении канцелярии Моравецкого.

Министерство финансов США заявило, что Йеллен также обязалась работать с Польшей для продвижения введения минимального глобального налога в размере 15 процентов для многонациональных корпораций, который предназначен для налоговых убежищ.

«Это общий знаменатель между нами, между нами и Соединенными Штатами, а это означает введение ограничений на работу таких мест, где бегают и не платят налоги бизнесмены в Евросоюзе или в других странах мира», — заявил представитель польского правительства. — сказал Петр Мюллер.

Польша запретила налоги, призванные удержать глобальные компании от накопления прибыли в странах, где они платят мало налогов или вообще не платят. Он получил окончательное одобрение от более чем 130 стран на встрече Группы 20 в октябре прошлого года, но польские официальные лица задаются вопросом, действительно ли налог будет применяться к интернет-гигантам.

Йеллен также остановится в Брюсселе, прежде чем примет участие в саммите министров финансов Большой семерки в Бонне, Германия, на этой неделе.

В Варшаве она выступила в Музее истории польского еврейства Полины на месте Варшавского гетто времен Второй мировой войны, отметив, что семья ее отца покинула город недалеко от Соединенных Штатов.

Мы должны использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с угнетением. Этот урок необходимо применить сегодня», — сказала она, отметив, что президент России Владимир «продолжающиеся атаки Путина на Украину требуют, чтобы мы подумали о том, что мы можем сделать, чтобы противостоять жестокости».

Она сослалась на санкции, введенные Соединенными Штатами и их партнерами, в то время как Европейский союз изо всех сил пытается провести шестой раунд санкций. Страны, не имеющие выхода к морю, которые в значительной степени зависят от российской нефти, не подписали соглашение о поэтапном отказе от этого топлива.

В контексте решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности Йеллен сказала, что на этой неделе она опубликует план действий международных финансовых учреждений.

Министерство финансов США заявило, что подробности будут сосредоточены на том, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие глобальные финансовые учреждения «могут активизировать, увеличить и расширить свою работу в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства».

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в прошлом месяце, что его организация будет ежегодно выделять 17 миллиардов долларов на укрепление продовольственной безопасности во всем мире.

Европейский банк реконструкции и развития на прошлой неделе выделил в этом году 1 миллиард евро (1,04 миллиарда долларов) для экономики Украины, что должно быть сочетанием донорских денег и банковского финансирования.

Глядя на другие источники финансирования, в контексте запроса дополнительных кредитов от президента США Джо Байдена для помощи в Украине, Казначейство США хочет 500 миллионов долларов для Европейского банка реконструкции и развития. Это будет включать средства на продовольственную безопасность и 150 миллионов долларов на Программу сельского хозяйства и всемирной продовольственной безопасности, которая направляет финансирование сельскохозяйственных проектов в бедных странах.