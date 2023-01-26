Йеллен приветствует энергетический переход в Южной Африке и старается не упоминать Россию.

ПРЕТОРИЯ (Рейтер) — Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг приветствовала «смелое» участие Южной Африки в так называемом «Партнерстве по справедливому энергетическому переходу», поддерживаемом США и другими западными странами, но уклонилась от упоминания озабоченности США по поводу Претории. Планируются военные учения с Китаем и Россией.

Йеллен беседовала с журналистами вместе с министром финансов ЮАР Эноком Годунгваной в Претории на третьем этапе своего почти двухнедельного африканского турне, а через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Южную Африку.

В подготовленных комментариях Йеллен приветствовала «сотрудничество и проницательные взгляды» Гудунгваны в их переговорах до сих пор и сказала, что намерена поднять несколько вопросов, включая усилия по реструктуризации суверенного долга Замбии, учитывая ключевую роль Южной Африки в комитете кредиторов страны.

«Соединенные Штаты глубоко ценят наши отношения с Южной Африкой», — сказала Йеллен в комментариях, в которых не упоминались Россия, Китай или опасения Белого дома по поводу планов Претории провести совместные военные учения с двумя странами.

Годунгвана сказал, что они обсудят борьбу с финансовым терроризмом, климатическое финансирование, урегулирование кризиса суверенного долга в Африке и глобальные темы, которые станут частью встречи крупнейших экономик G20 в следующем месяце.

Он сказал, что визит Йеллен был «очень важным» событием, отметив, что предыдущий визит министра финансов США был в 2014 году.

Министерство финансов США не опубликовало никаких заявлений о встрече Йеллен за закрытыми дверями в среду с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, встрече, которую Претория назвала «визитом вежливости».

Южная Африка остается одним из самых важных союзников Москвы на континенте, разделенном из-за вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

Поездка Йеллен положила начало годичному наступлению визитов высших американских лидеров в Африку, направленных на углубление экономических связей Америки с континентом и противодействие давнему доминированию Китая в торговле и кредитовании многих африканских стран.

Во время своего визита Йеллен подчеркнула право стран выбирать своих торговых партнеров, продвигая при этом более прозрачный и устойчивый характер взаимодействия с Соединенными Штатами.

Министр финансов, который позже в четверг встретился с управляющим южноафриканского центрального банка, упомянул о «Партнерстве по справедливому переходу к энергетическому переходу» Южной Африки, которое в конце 2021 года поддержали США, Великобритания, Франция, Германия и Европейский союз. Они пообещали в общей сложности выделить 8,5 миллиардов долларов на ускорение перехода Южной Африки от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, но общий счет будет намного выше.

«Это партнерство представляет собой смелый первый шаг Южной Африки к расширению доступа к электроэнергии и надежности, а также к созданию низкоуглеродной, устойчивой к изменению климата экономики», — сказала Йеллен, добавив, что оно ослабит сильное финансовое давление, которое энергетический сектор оказывает на экономику Южной Африки. .

(Обложка) Андреа Шалал и Кубано Гомбе в Претории Редактирование Мэтью Льюиса и Александра Виннинга

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