Йеллен призывает к «конструктивным» экономическим отношениям между США и Китаем и предостерегает от уклонения от санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что Соединенные Штаты стремятся к «конструктивным и справедливым» экономическим отношениям с Китаем, но будут защищать интересы своей национальной безопасности и отражать меры Китая, направленные на доминирование над иностранными конкурентами.

Выступая в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, Йеллен изложила основные цели администрации Байдена в отношении того, что она назвала «фундаментальными» экономическими отношениями между двумя крупнейшими экономиками мира, при этом Китай занимает более конфронтационную позицию по отношению к Соединенным Штатам и их союзники. .

«Наши отношения, очевидно, переживают напряженный момент», — отметила Елин, которая сказала, что все еще надеется посетить Пекин, чтобы встретиться со своими новыми китайскими коллегами по экономике. «Моя цель — быть ясным и честным, прорваться сквозь шум и рассказать об этих существенных отношениях, основываясь на реальных фактах».

Бывший председатель Федеральной резервной системы заявил, что Соединенные Штаты остаются крупнейшей и наиболее динамичной экономикой в ​​мире, лидером в различных областях, от богатства до технологических инноваций, и считает, что растущий Китай отвечает интересам обеих стран, если он следует глобальным правилам.

Он нацелился на «безграничное» партнерство Китая с Россией, назвав его «тревожным признаком того, что Китай несерьезно относится к прекращению войны России против Украины».

«Крайне важно, чтобы Китай и другие страны не оказывали России материальную поддержку или помощь в обходе санкций», — сказала она, предупредив, что последствия любых нарушений будут «серьезными».

Йеллен сказала, что экономические приоритеты администрации Байдена в отношении Китая включают обеспечение интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, содействие «здоровой» конкуренции и сотрудничеству, где это возможно, по глобальным вопросам, таким как изменение климата, облегчение бремени задолженности и макроэкономическая стабильность.

Но Вашингтон четко сообщит о своей озабоченности растущей поддержкой Китаем государственных предприятий и отечественных частных компаний для контроля над иностранными конкурентами, а также его «агрессивными» усилиями по получению новых знаний, в том числе путем кражи интеллектуальной собственности и «средств».

«Мы без колебаний будем защищать наши жизненно важные интересы», — сказала она, подчеркнув, что действия Вашингтона против Китая были мотивированы исключительно опасениями по поводу безопасности и ценностей США и что целью не было получение конкурентного экономического преимущества.

Она сказала, что Вашингтон не пойдет на компромисс в отношении этих опасений, даже если он навязывает компромиссы с экономическими интересами США.

В то же время, по ее словам, администрация Байдена не стремится к состязанию «победитель получает все» и считает, что здоровая экономическая конкуренция со справедливым сводом правил со временем может принести пользу обеим странам.

«Спортивные команды работают лучше, когда они постоянно сталкиваются с крупными конкурентами. Компании производят более качественные и дешевые товары, когда они конкурируют за потребителей», — сказала она.

Он также призвал Китай выполнить свое обещание работать с Соединенными Штатами над макроэкономическими вопросами и неотложными глобальными проблемами, такими как изменение климата и долговой кризис.

«Необходимо сделать больше», — сказала Йеллен. «Мы призываем Китай сдержать свое обещание работать с нами по этим вопросам — не в качестве одолжения нам, а из нашего общего долга и обязательств перед миром».

(Отчетность Андреа Шалал). Монтаж Джимми Фрида

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