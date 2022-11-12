Йеллен призывает к «стабилизации» американо-китайских отношений перед саммитом G-20

«Для нас важно объяснить, почему мы что-то делаем, чем они обусловлены, и что это не попытка полностью парализовать китайскую экономику и остановить ее развитие», — добавила она.

Несмотря на надежды г-жи Йеллен на улучшение отношений, в прошлом она публично критиковала Китай.

Весной миссис Йеллин Публично призывают Китай оказать давление на Россию прекратить войну на Украине и предупредил, что ее репутация мировой экономической державы может быть подорвана, если она поможет России уклониться от санкций. Г-жа Йеллен сказала, что она не уверена, пытался ли Китай убедить Россию отступить, но она не верит, что Китай уклоняется от санкций США.

На этой неделе во время поездки в Индию г-жа Йеллен продвигала политику администрации Байдена по «поддержке друзей» и призывала Индию и другие союзные страны диверсифицировать свои цепочки поставок за пределы Китая.

В своем выступлении в офисе Microsoft недалеко от Нью-Дели министр финансов подчеркнул проблемную ситуацию с соблюдением прав человека в Китае и похвалил Apple за перенос части производства iPhone из Китая в Индию. Она также высоко оценила инвестиции, которые позволили американскому производителю солнечной энергии начать производство в Индии, а не в Китае, отметив, что материалы для солнечных панелей, производимые в китайском регионе Синьцзян. сделанный из принудительного труда.

Министерство финансов также раскритиковало Китай за то, что он запретил валютные операции. в Отчет о мировой валютной практике за прошлую неделюСоединенные Штаты сохранили Китай в списке стран, за которыми они внимательно следят.

«Неспособность Китая обнародовать вмешательство в иностранную валюту и более широкое отсутствие прозрачности в отношении ключевых особенностей его механизма обменного курса ставит его за пределы основных экономик и требует пристального наблюдения со стороны Министерства финансов», — говорится в отчете.

Г-жа Йеллен сказала, что ее встреча в понедельник с г-ном Йе, управляющим центрального банка, будет неформальной и что они, вероятно, обсудят макроэкономические вопросы. Она надеется, что больше контактов по поводу их общих интересов улучшит двусторонние отношения.

«У нас есть проблемы с национальной безопасностью, и если наша политика будет иметь непредвиденные последствия в более широком смысле для Китая, важно иметь возможность услышать их опасения и, возможно, отреагировать на них», — сказала г-жа Йеллен. «Мы также обеспокоены их экономической практикой».