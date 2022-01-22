Йемен: коалиция во главе с Саудовской Аравией отрицает нападение на центр содержания под стражей после того, как в результате авиаударов погибли 70 человек

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы, контролирующие большую часть Йемена, обвинили возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в нападении на северный город Саада. Официальное саудовское агентство печати цитирует представителя коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики, заявившего в субботу, что эти обвинения являются «необоснованными и беспочвенными».

По данным организации «Врачи без границ», в результате теракта погибли по меньшей мере 70 человек, 130 получили ранения.

По данным NetBlocks, организации, которая отслеживает сбои в сети, еще один авиаудар был нанесен в начале пятницы по зданию связи в стратегическом портовом городе Ходейда, что привело к отключению интернета по всей стране. Организация «Спасите детей» заявила, что в результате этого нападения были убиты по меньшей мере трое детей.

Норвежский совет по делам беженцев заявил, что отключение интернета, которое продолжается с вечера пятницы, повлияет на доставку помощи.

А Саудовское агентство печати сообщило в пятницу, что коалиция заявила, что она также атаковала «военные объекты» в столице Сане в пятницу, утверждая, что провела операцию «в ответ на угрозу враждебных атак». « Коалиция начала наступление в 2015 году, чтобы восстановить международно признанное правительство Йемена после того, как оно было свергнуто хуситами. Коалиция усилила свои атаки после запуска ракеты и беспилотника хуситов. Забастовка в столице ОАЭ Абу-Даби ранее, на этой неделе. Международный комитет Красного Креста заявил в пятницу, что он «глубоко обеспокоен эскалацией боевых действий» и «сожалеет о человеческих жертвах, вызванных этой эскалацией». Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал к деэскалации. «Эскалация боевых действий только усугубляет тяжелый гуманитарный кризис и страдания йеменского народа», — говорится в заявлении Блинкена. Управляемый хуситами медиа-канал Al Masirah показал видеозаписи людей под завалами после взрыва центра содержания под стражей в пятницу. Красный Крест сообщил, что отправил предметы первой необходимости в две больницы, которые получили «очень большое» количество пострадавших. READ Инцидент со скейтбордингом в Уэльсе: женщина арестована после четвертой смерти «Из того, что я слышал от своего коллеги в Сааде, на месте авиаудара все еще много тел и много пропавших без вести», — сказал Ахмед Махат, глава миссии MSF в Йемене. «Невозможно узнать количество погибших. Похоже, это был ужасный акт насилия». Махат сказал, что больница в Сааде, работающая при поддержке MSF, была перегружена потоком раненых и не могла принять больше. По данным «Врачей без границ», две другие больницы в городе также получили большое количество раненых.