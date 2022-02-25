«Йокерит» покидает КХЛ из-за вторжения России в Украину

Говорят, что сильная финская команда покидает базирующуюся в России КХЛ перед отборочным матчем Кубка Гагарина в ответ на вторжение страны в Украину. (ГТ)

Jokerit Helsinki — популярная финская команда, играющая за пределами российской Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Они покидают лигу В результате вторжения России в Украину.

Джокерит, мажоритарным владельцем которого является бывшая звезда НХЛ Гэри Кори, провел очень сильный сезон 2021-22 с результатом 29-12-6 в 47 играх. Пока неизвестно, покинет ли клуб только в этом сезоне или навсегда, так как официального объявления пока не было. Однако, если все пойдет хорошо, команда, скорее всего, вернется в Ла Лигу, высшую профессиональную лигу Финляндии. «Йокерит» изначально выступал в Лиге с 1967 по 2014 год, прежде чем присоединиться к КХЛ.

Эта новость обязательно разлетится по России, где на следующей неделе в КХЛ должны состояться отборочные матчи Кубка Гагарина. «Йокерит» готовился к серии против московского «Спартака», и теперь лиге нужно будет найти решение. Другие команды КХЛ, базирующиеся за пределами России в Куньлуне (Китай), Динамо Рига (Латвия), Динамо Минск (Беларусь) и Париж Нур-Султан (Казахстан), пока не комментируют ситуацию.

Отборочные матчи КХЛ — не единственное крупное российское хоккейное событие, которое может пострадать из-за нападок страны на Украину. IIHF следит за текущей ситуацией В ближайшие дни он проведет встречу, чтобы обсудить возможные предстоящие мероприятия, которые должны были состояться в России.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Украине», — заявил Люк Тардифф из IIHF. «На данный момент без комментариев и без решения. У нас будет заседание Совета ИИХФ в начале следующей недели, чтобы обсудить это».

В настоящее время в России в 2023 году запланировано два важных мероприятия ИИХФ: чемпионат мира среди юниоров и чемпионат мира среди мужчин.

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