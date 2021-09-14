Йом Кипур – Еврейский свет Сент-Луиса

Традицией в некоторых ультраортодоксальных общинах перед Йом Кипуром является капарот, который представляет собой церемониальный взмах курицы над головой трижды перед тем, как птица будет убита. Этот акт является символической передачей человеческих грехов животному, которое затем передается в дар бедным. Какие еще церемонии с участием животных связаны с Йом Кипур?

О: В некоторых сефардских обществах есть праздник, похожий на капарот. Однако забитой птицей является аист, который обычно водится в арабских странах Ближнего Востока. Птицу забивают, даже если это не кошерное животное, а затем передают в дар соседям-неевреям, когда даритель читает заповедь из Левита 9:18: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

NS. Пророк Иона проглотил кита, посланного Богом, потому что он не повиновался Божьему повелению. Во чреве кита Иона раскаялся и был спасен. Книгу Ионы теперь читают каждый год во второй половине дня Йом Киппур, отражая Чува Йонан, или покаяние, главную тему Йом Киппура. Говорят, что Иона был похоронен в Мосуле, Ирак. Традиционно иракские евреи вводили рыбу как часть своего завтрака после Йом Киппура. Внутри рыбы запекается яблоко, представляющее Иону в ките, а также завершение дней благоговения, которые начались с яблок, смоченных в меде.

Примерно в XII веке в некоторых еврейских общинах Испании и Португалии было принято не только поститься в Йом Кипур, но и церемонно продавать всю свою еду соседу-нееврею, подобно продаже хамца на Пасху. Маймонид объяснил этот обычай в Мишн Торе, и в нем было оговорено, что перед продажей еды еврей должен убедиться, что он накормил всех своих животных. Послание заключалось в том, что забота о животных была наивысшим приоритетом, даже более важным, чем подготовка к прощающему посту.

г) В главе 16 книги Левит мы читаем о приведении Тиссена Круппа к первосвященнику в храме в Йом Кипур. Одного козла принесли в жертву Богу. Затем священник возлагает руки на второго козла, исповедуя грехи еврейской общины. Затем этих козлов бросили насмерть с холма в Иудейской пустыне, унеся с собой грехи народа. Этот козел стал известен как козел отпущения.

Валаам, известный своими благословениями и проклятиями, путешествовал от имени Валака, вождя моавитян, чтобы проклясть детей Израиля. Когда Валаам ехал на своем муле, на пути появился посланный Богом ангел, и осел остановился. Мул увидел ангела, но Валаам не увидел его, поэтому он ударил мула, пытаясь заставить ее продолжить. Бог позволил мулу говорить, и Валаам раскритиковал его жестокое обращение. Глаза Валаама открылись на его плохое поведение, поэтому он искал прощения у Бога. Бог принял Хуфу, и Валаам продолжил свое путешествие, но только для того, чтобы принести Божьи благословения израильтянам, а не проклятия, предназначенные Валаком. В Йом Кипур 1853 года русский раввин Смирнов бен Столишная сделал напиток в честь покаяния Валаама, которого он назвал московским мулом, и по сей день российские евреи все еще нарушают пост Йом Киппур, выпивая эту смесь в медных чашах.