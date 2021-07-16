Кабмин выделяет более 53 млрд рублей на развитие транспорта – бизнеса и экономики

Москва, 15 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, что правительство России выделит более 53 миллиардов рублей на проекты развития транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания мощной магистральной дорожной сети по всей стране. «Для успешной реализации проектов в этой сфере мы выделим более 53 миллиардов рублей», – сказал Мишустин, имея в виду развитие транспортной инфраструктуры. По словам премьер-министра, из этих средств более 40 млрд рублей пойдет на опережающее строительство автомобильной дороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань. «Он станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем», – сказал он.

Более 11 миллиардов рублей будет направлено 20 регионам России на развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения, в том числе части Екатеринбургской КАД. Еще 3 миллиарда рублей будет выделено Кабмином на реализацию первого этапа строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге. «За счет этих средств будет обеспечено строительство Витебского перекрестка. Он свяжет западный скоростной буксировщик и новую трассу, а значит, поможет серьезно сократить движение в исторической части города, – пояснил Мишустин. Он заключил: «Это оценят и петербуржцы, и гости города».